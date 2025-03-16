Вбивство Дем’яна Ганула: затриманому вручили підозру
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Чоловіка, який, ймовірно, стріляли в українського активіста Дем’яна Ганула в Одесі, повідомили про підозру.
Про це 16 березня повідомляє "Суспільне", посилаючись на слова прессекретаря спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.
У коментарі виданню він повідомив, що фігуранта підозрюють в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Прокуратура просить суд відправити його під варту без змоги вийти під заставу.
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