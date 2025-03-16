Переселенка з Маріуполя розповіла про день удару по драмтеатру: "Навмисно бомбардували, щоб не допомогли"

Літак зайшов зі східного напрямку в бік заднього виходу драмтеатру

Маріупольський драматичний театр і події навколо нього закарбуються в памʼяті не лише маріупольців, а й всього світу. 16 березня 2022 року сталась одна з найстрашніших трагедій війни — російські окупанти скинули на будівлю драмтеатру дві 500-кілограмові бомби. В цей день Україна вшановує жертв, які загинули в той день.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував біля Київського національного академічного театру опери та балету. Він показав, як пройшла акція вшанування жертв. Серед жителів Маріуполя була і Людмила Соколовська, яка розповіла, що саме відбувалось у той день.

Жінка виїхала з окупованого Донецька в Маріуполь у 2015 році, і там застала початок повномасштабного вторгнення. Вона прийшла вшанувати пам'ять загиблих в драмтеатрі в Маріуполі.

За її словами, 16 березня 2022 року близько 11 години з моря прилетів літак. Він зайшов зі східного напрямку в бік заднього виходу драмтеатру у Маріуполі.

"Як на мене, перша це була ракета. Побігли до сховища і почули другий вибух. Коли літак полетів, ми вийшли і побачили дуже велике полум'я, його було видно навіть з нашого двору. Кілька літаків у той день літало над центром і мені здається навмисно бомбардували, щоб не могли надати допомогу", — каже Людмила.

Варто нагадати, що приміщення театру слугувало укриттям для цивільних. За оцінками очевидців, у драмтеатрі перебувало близько тисячі осіб.

Вибух зруйнував будівлю зсередини. Кількість жертв цього воєнного злочину російської армії досі невідома та навряд чи буде точно встановлена.

Хоча за даними прокуратури Донеччини, внаслідок авіаудару 16 березня 2022 року загинули щонайменше 600 людей. Майже 400 людей отримали поранення. Втім, встановити точну кількість жертв та постраждалих неможливо, бо місто перебуває в окупації, а після загарбання Маріуполя окупанти вивезли та поховали тіла загиблих у братській могилі.

Одразу після злочинного бомбардування зі зруйнованої будівлі вдалося вибратися живими близько 130 людям. Більшість із них вижили у той жахливий день 16 березня завдяки бомбосховищу в театрі, яке витримало вибух потужних бомб. Люди, які загинули внаслідок авіабомбардування, переважно були на польовій кухні біля театру або всередині будівлі, але за межами бомбосховища.

Росія заперечує свій злочин та, окупувавши Маріуполь, зробила все, щоб "замести сліди".

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Костянтинівка за 10 км від росіян