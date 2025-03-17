Є дата і теми. Трамп розповів, коли говоритиме із Путіним

Частиною розмови стануть дві важливі теми

Розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться у вівторок, 18 березня. Бесіда проходитиме в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни РФ проти України.

Президент США заявив про намір провести переговори з російським президентом. Про це повідомляє видання Associated Press.

Відповідний анонс з боку президента Штатів відбувся під час розмови з журналістами на борту Air Force One, який виконував рейс з Флориди до Вашингтона.

"Ми побачимо, чи буде у нас щось оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок", — сказав Трамп.

Американський президент каже, що за вихідні було зроблено "багато роботи", наразі американська сторона хоче "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні".

Також Трамп окреслив основні теми своєї майбутньої бесіди з Путіним. Він розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни.

Він не уточнив, про які саме території йшлося — про тимчасово окуповані російськими загарбниками українські землі, або про контрольовані Силами оборони України райони Курської області. При цьому, вочевидь, йшлося про Запорізьку АЕС, яка була захоплена російськими окупантами ще у 2022 році.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", — сказав Трамп.

Він також назвав це "розподілом певних активів".

Розмова Трампа і Путіна — що відомо

Спеціальний представник США Близького Сходу Стів Віткофф після візиту до Москви повідомив, що розмова Трампа і Путіна відбудеться найближчим часом. Він заявив, що США "зменшують розрив між двома країнами" і, що у Трампа з Путіним буде "хороша і позитивна" розмова.

Що відомо про пропозицію США та України до РФ про режим тиші й питання переговорів між Трампом і Путіним

Нещодавно у Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США, під час яких американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів. Україна погодилася на дану ідею, але попередила, що Росія може порушувати режим тиші.

Для обговорення пропозиції Москву минулого тижня відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Втім, як з'ясувалося Путін не дав остаточної відповіді щодо перемир'я. Глава Кремля натомість розповів, що нібито Україна може використати цей час для переозброєння. У Кремлі зазначили, що саме такий "сигнал" передали Штатам. А також Путін показово принизив посланця Трампа, змусивши його чекати 8 годин.

Європейські лідери також висловлюють сумніви у тому, що РФ дотримається припинення вогню.

Раніше "Телеграф" писав, що у Лондоні обговорюють безпеку України після припинення вогню