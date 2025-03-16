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Недовольство клиентов lifecell достигло пика: что происходит

Автор
Елена Завальнюк
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lifecell
lifecell. Фото Коллаж "Телеграфа"

Абоненты lifecell недовольны очередным повышением тарифов. Что вызвало гнев пользователей?

Абоненты мобильного оператора lifecell выражают массовое возмущение из-за очередного повышения тарифов. Данное повышение, по их словам, не имеет никакого обоснования.

Пользователи официальной страницы lifecell в Facebook оставляют гневные комментарии, обвиняя компанию в чрезмерном повышении цен при неизменном или даже ухудшившемся качестве связи.

"Моя внутренняя батарейка держала бы заряд получше, если бы вы не повышали стоимость тарифа без какого-либо обоснования, да еще и при сомнительном качестве связи", – пишет один из абонентов.

Многие пользователи жалуются, что изменение тарифов происходит слишком часто, а повышение цен непропорционально.

"В прошлом месяце ваш тариф дорожает. Перейдите на другой. Перешла. И что же я вижу сегодня? Ваш новый тариф снова дорожает!" – возмущается клиент.

Некоторые абоненты, пользующиеся услугами оператора много лет, заявляют о намерении сменить мобильного провайдера: "Сколько уже можно? За все 18 лет с вами, это уже край. Если раньше я еще сомневалась, то сегодня поняла – пришло время с вами прощаться. Не цените вы преданных клиентов".

Кроме повышения тарифов, пользователи недовольны и изменениями в их наполнении. "Цену подняли, гигабайты снизили. Зато минуты добавили слишком много. Лучше бы увеличили гигабайты за такие деньги", — говорится в одном из комментариев.

Некоторые клиенты жалуются на непрозрачность изменений: "Купила пакет, тариф был 160 гривен, через месяц его сменили на 300 грн. Я перешла на тариф за 250, а вы его отменили и вернули 300 грн. У вас что нет социального интернет-тарифа для украинцев? Возмутительно!".

На все жалобы lifecell отвечает стандартными фразами о "росте расходов на электроэнергию, горючее, аренду и налоги". Однако такая реакция лишь усугубляет недовольство клиентов, требующих прозрачных объяснений и справедливого тарифообразования.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оператор мобильной связи Киевстар запустил новую акцию "Счастливый день для абонентов контракта", позволяющую пользователям контрактных тарифов получить безлимитный мобильный интернет всего за 1 гривну.

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#Тарифы #lifecell #Мобільний зв'язок #Мобільний оператор