В Києві зі сльозами вшанували загиблих в драмтеатрі Маріуполя (репортаж)

Минуло три роки з дня, коли російські війська скинули дві 500-кілограмові бомби на будівлю театру

Бомбардування Маріупольського драматичного театру — одна з найстрашніших трагедій війни у 2022 році. 16 березня Україна вшановує жертв, які загинули в той день.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував біля Київського національного академічного театру опери та балету. Він показав, як пройшла акція вшанування жертв.

Сотні людей з дітьми прийшли з фотографіями, які у 2022 році стали відомими на весь світ. На них зображений драмтеатр у Маріуполі та великими буквами написано "дети". Тоді цей напис було видно навіть із супутника, але терористів це не спинило.

Кияни зносять квіти, свічки, а також дитячі іграшки. Аби згадати тих, хто назавжди заснув вічним сном.

За даними прокуратури Донеччини, внаслідок авіаудару 16 березня 2022 року загинули щонайменше 600 людей. Майже 400 людей отримали поранення. Втім, встановити точну кількість жертв та постраждалих неможливо, бо місто перебуває в окупації, а після загарбання Маріуполя окупанти вивезли та поховали тіла загиблих у братській могилі.

Біля Київського національного академічного театру люди зробили трафарет з написом "дети". Там встановили лампадки.

Люди з сумом на очах згадують ті трагічні події. Деякі з них навіть показали фото, як виглядало місто після бомбардування драмтеатру.

Що передувало

16 березня 2022-го російська авіація скинула на будівлю драмтеатру в Маріуполі дві 500-кілограмові бомби. Приміщення театру слугувало укриттям для цивільних. За оцінками очевидців, у драмтеатрі перебувало близько тисячі осіб.

Вибух зруйнував будівлю зсередини. Кількість жертв цього воєнного злочину російської армії досі невідома та навряд чи буде точно встановлена.

Росія заперечує свій злочин та, окупувавши Маріуполь, зробила все, щоб "замести сліди".

У квітні-травні 2022 року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти розбирають завали та вивозять тіла загиблих. У грудні 2022-го він же повідомив, що окупаційна влада зносить будівлю драматичного театру. А станом на початок лютого 2023 року Андрющенко розповів, що драмтеатр розібрано, залишились дві зовнішні стіни.

Одразу після злочинного бомбардування зі зруйнованої будівлі вдалося вибратися живими близько 130 людям. Більшість із них вижили у той жахливий день 16 березня завдяки бомбосховищу в театрі, яке витримало вибух потужних бомб. Люди, які загинули внаслідок авіабомбардування, переважно були на польовій кухні біля театру або всередині будівлі, але за межами бомбосховища.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають знищені Росією міста України.