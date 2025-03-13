Щасливий день для абонентів Київстар: як отримати безлімітний інтернет у оператора всього за 1 грн
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Контрактні абоненти Київстар отримали крутий бонус.
Оператор мобільного зв’язку Київстар запустив нову акцію "Щасливий день для абонентів контракту", яка дозволяє користувачам контрактних тарифів отримати безлімітний мобільний інтернет усього за 1 гривню.
Як підключити акцію, дізнавався "Телеграф". За інформацією на офіційному сайті оператора Київстар, з 11 березня по 15 травня 2025 року абоненти контрактних тарифів можуть раз на 7 днів активувати безлімітний інтернет у додатку "Мій Київстар".
Після підключення абонент отримує нетарифікований доступ до мобільного інтернету на один день.
Важливі умови акції
- Акція доступна тільки для абонентів контрактної форми обслуговування.
- Діє на всій території України.
- Не поширюється на окремі тарифи для IoT-пристроїв.
- Після завершення акційного дня інтернет надаватиметься за стандартними умовами тарифу.
Ця пропозиція – чудова можливість для абонентів, які потребують максимальної швидкості та необмеженого трафіку, наприклад, для перегляду відео, онлайн-ігор або роботи.
Акція триватиме до 15 травня 2025 року включно.
Раніше "Телеграф" писав про те, що пропонують українські мобільні оператори, для тих, хто не користується мобільним інтернетом.