Щасливий день для абонентів Київстар: як отримати безлімітний інтернет у оператора всього за 1 грн

Контрактні абоненти Київстар отримали крутий бонус.

Оператор мобільного зв’язку Київстар запустив нову акцію "Щасливий день для абонентів контракту", яка дозволяє користувачам контрактних тарифів отримати безлімітний мобільний інтернет усього за 1 гривню.

Як підключити акцію, дізнавався "Телеграф". За інформацією на офіційному сайті оператора Київстар, з 11 березня по 15 травня 2025 року абоненти контрактних тарифів можуть раз на 7 днів активувати безлімітний інтернет у додатку "Мій Київстар".

Після підключення абонент отримує нетарифікований доступ до мобільного інтернету на один день.

Важливі умови акції

Акція доступна тільки для абонентів контрактної форми обслуговування.

Діє на всій території України.

Не поширюється на окремі тарифи для IoT-пристроїв.

Після завершення акційного дня інтернет надаватиметься за стандартними умовами тарифу.

Ця пропозиція – чудова можливість для абонентів, які потребують максимальної швидкості та необмеженого трафіку, наприклад, для перегляду відео, онлайн-ігор або роботи.

Акція триватиме до 15 травня 2025 року включно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пропонують українські мобільні оператори, для тих, хто не користується мобільним інтернетом.