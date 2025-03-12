Здорожчання тарифів lifecell: скільки доведеться платити з 19 березня 2025 року

lifecell піднімає ціни: що зміниться для абонентів у березні?

Мобільний оператор lifecell оголосив про зміну вартості тарифних планів лінійки "Смарт Сім’я". Починаючи з 19 березня 2025 року, абонентам доведеться платити більше за пакети S, M та L.

Про це повідомляється на офіціному сайт оператора lifecell.

"Смарт Сім’я S"

Було: 375 грн / 4 тижні

Буде: 450 грн / 4 тижні

Пакет послуг: 20 ГБ інтернету, 500 хв на всі номери по Україні, безліміт на lifecell, 500 SMS

"Смарт Сім’я M"

Було: 425 грн / 4 тижні

Буде: 500 грн / 4 тижні

Пакет послуг: 30 ГБ інтернету, 750 хв на всі номери, безліміт на lifecell, 1000 SMS

"Смарт Сім’я L"

Було: 500 грн / 4 тижні

Буде: 600 грн / 4 тижні

Пакет послуг: 50 ГБ інтернету, 1500 хв на всі номери, безліміт на lifecell, 1500 SMS

Як заощадити?

До 18 березня 2025 року (включно) абоненти можуть зафіксувати стару ціну завдяки послузі "Тарифна підписка". Вона дозволяє наперед оплатити до 12 пакетів послуг за діючими цінами, отримавши знижку до 15%.

Для підключення наберіть: *490#

Зміни тарифів торкнуться всіх користувачів, тому тим, хто хоче зекономити, варто скористатися можливістю оплати наперед.

Раніше "Телеграф" писав про те, які тарифи мобільних операторів є найдоступнішими у 2025: огляд та порівняння цін.