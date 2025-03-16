Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Генерал має 27 років досвіду служби у ЗСУ

В Україні змінився начальник Генерального штабу ЗСУ. Генерал-майор Андрій Гнатов на цій посаді змінив генерал-лейтенанта Анатолія Баргілевича.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Telegram. Зазначається, що рішення ухвалив президент Володимир Зеленський за поданням голови МОУ Рустема Умєрова.

"Сьогодні за моїм поданням Президент України призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Гнатова Андрія Вікторовича. Він має понад 27 років військового досвіду, командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування "Схід" та Об’єднаними силами ЗСУ", — повідомив Умєров.

Андрій Гнатов

Він додав, що Баргілевич перейде на посаду генерального інспектора Міністерства оборони та займатиметься питаннями контролю за дотриманням стандартів та зміцнення дисципліни.

"Сьогодні його експертиза необхідна для реформування Головної інспекції та впровадження сучасних механізмів контролю в Силах оборони, що дозволить підвищити дисципліну, оперативність та боєздатність наших військ", — додав Умеров.

Анатолій Баргілевич

Як повідомлялося раніше, днями стало відомо про звільнення генерала Дмитра Красильникова, який керував ОТГ "Північ". У Генштабі після цього пояснили, що рішення продиктоване кардинальними змінами у системі управління ЗСУ і ніяк не пов’язане із ситуацією в Курській області.