З Днем Олекси Теплого! Яскраві картинки та листівки для привітання зі святом

Це свято символізує прихід весни та прощання із зимою

Сьогодні, 17 березня, за новоюліанським церковним календарем, відзначається свято — День Олекси Теплого. Воно символізує прихід весни та тепла. Це день, коли зима відступає, а природа оживає.

Свято Олекси Теплого — це не лише свято радості, а й можливість привітати рідних. Нагадайте рідним, як ви їх цінуєте і любите. А також теплі слова додають настрою, який так необхідний після зими.

У народному календарі цей день пов’язаний із Олексою Преподобним — чоловіком, якого вшановує християнська традиція. Він став символом приходу весни. Саме з цього часу люди чекали на потепління, повернення птахів із теплих країв та початку весняних робіт.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним та близьким. Поділіться із дорогими для вас людьми гарним настроєм на натхненням.

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