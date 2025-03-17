Рус

З Днем Олекси Теплого! Яскраві картинки та листівки для привітання зі святом

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Привітання у листівках з Днем Олекси Теплого
Привітання у листівках з Днем Олекси Теплого. Фото Freepik

Це свято символізує прихід весни та прощання із зимою

Сьогодні, 17 березня, за новоюліанським церковним календарем, відзначається свято — День Олекси Теплого. Воно символізує прихід весни та тепла. Це день, коли зима відступає, а природа оживає.

Свято Олекси Теплого — це не лише свято радості, а й можливість привітати рідних. Нагадайте рідним, як ви їх цінуєте і любите. А також теплі слова додають настрою, який так необхідний після зими.

У народному календарі цей день пов’язаний із Олексою Преподобним — чоловіком, якого вшановує християнська традиція. Він став символом приходу весни. Саме з цього часу люди чекали на потепління, повернення птахів із теплих країв та початку весняних робіт.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним та близьким. Поділіться із дорогими для вас людьми гарним настроєм на натхненням.

Листівки з Теплим Олексою
Теплого Олекси картинки
Теплого Олекси листівки
З Днем Олекси Теплого 2025 вітання
Олексія Теплого листівки
Олексія Теплого картинки

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на березень 2025. Ми зібрали для вас усі визначні події першого місяця весни.

Теги:
#Картинки #Листівки #Теплого Олексія