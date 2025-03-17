Дрони долетіли до Краснодару і Астрахані, атакувавши важливий об'єкт росіян. Є постраждалі (карта)

Цей об'єкт, як і всі, на які дрони націлюються на території агресора, працює на забезпечення окупаційної армії

Українські безпілотники атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області Росії в ніч на 17 березня. Під прицілом міг бути газопереробний завод: російська влада підтвердила займання й заявила про постраждалого.

Про це повідомляє Telegram-канал "Андрющенко Time" керівника "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петра Андрющенка. Зазначається, що вночі російська протиповітряна оборона активно працювала в кількох суб'єктах РФ, до прикладу, в Єйську Краснодарського краю. Проте все це було спробою росіян зупинити атаку насамперед на Астраханську область.

Після вибухів у регіоні губернатор Бабушкін заявив, що дрони націлювалися на об'єкти ТЕК, тому влада "оперативно евакуювала" робочі зміни на підприємствах. Проте він визнав результат "на землі".

За словами російського чиновника, внаслідок падіння "уламків" БПЛА на території об'єкта виникло займання, також під час атаки постраждала людина.

"Попередньо, йдеться про інфраструктуру Астраханського газопереробного заводу в селищі Аксарайський. Чекаємо підтвердження результатів від Генштабу", – прокоментував Андрющенко.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також прокоментував удар по паливно-енергетичному комплексі в Астраханській області Росії.

"В Астраханській області РФ невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу. Інтенсивність роботи невідомих дронів зростає", — написав він.

Варто зазначити, що російський газопереробний завод в Аксарайському вже зазнавав атаки – 3 лютого 2025-го. Тоді у Центрі протидії дезінформації зазначали, що це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, який забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки.

Окрім цього, російські ЗМІ стверджують, що нібито українські дрони атакували Краснодарський край. Жителі Єйська і найближчих районів повідомляли про вибухи і роботу ППО. Ймовірніше були навіть збиті цілі.

Місцеві жителі розповіли, що вибухи над Азовським морем і в районі Єйська почали лунати близько 23-ї години, загалом було чути вже понад десяток потужних хлопків. Раніше очевидці чули характерний звук прольоту безпілотників. Пожеж, або руйнувань на землі поки що не зафіксовано. Офіційної інформації поки що не було.

Раніше "Телеграф" писав, що Волгоград у Росії в ніч на 15 березня зазнав атаки безпілотників, там пролунали вибухи та сталася пожежа. Дрони атакували й інші регіони РФ.