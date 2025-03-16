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Життя "за" і "проти" царя Московії: як боровся і програв гетьман Лівобережжя Дем’ян Многогрішний

Автор
Сергій Махун
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Гетьман Дем’ян Многогрішний та Глухівські статті
Гетьман Дем’ян Многогрішний та Глухівські статті

Підписанням широкого договору з Кремлем Дем’ян Многогрішний визнав сюзеренітет "старшого брата" над українськими землями

У місті Глухові 16 березня 1669 року гетьманом Лівобережної України Дем’яном Многогрішним та представниками уряду Московського царства було укладено договір, який отримав назву Глухівські статті. Вони складалися з 27 пунктів. Цікаво, що починалися вони з заяви про збереження "прав і вольностей", підтверджених за часів гетьманування Богдана Хмельницького. Проте, повторюючи Березневі статті 1654 року, які більш докладно зафіксували та регламентували політичне становище і правовий стан Гетьманщини після січневої Ради у Переяславі, пункти Глухівських статей остаточно забороняли українському уряду зносини з іноземними державами, обмежувався перехід селян в козаки, заборонявся вільний продаж горілки та тютюну в Московському царстві.

Ці пункти, попри видимість деяких послаблень з боку Кремля (московські залоги залишалися лише в п’ятьох містах – Києві, Ніжині, Острі, Переяславі та Чернігові, податки збирала виключно козацька старшина, пролунала обіцянка надати дворянські звання старшині…), насправді виявилися оманливими. Вони лише притлумили невдоволення як населення, так і козацької еліти поведінкою московських воєвод і стрільців. Цікаво, що московські примірники Березневих статей не збереглися чи були знищені, а українські вивезені за кордони Гетьманщини ще на початку 1660-х років. Московити завжди вміли переписувати історію на свій лад, прибираючи якійсь компрометуючі факти і "народжуючи" необхідні для легітимізації "приєднання" інших земель, яке дуже скоро мало всі ознаки окупації…

Глухівські статті
1669 р., березня 16. – Глухівські статті, укладені під час обрання гетьманом Дем’яна Ігнатовича Многогрішного на Генеральній Раді в м. Глухів. ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 38 арк. 1, 1зв., 7зв. Копія

Остання спроба об'єднати Україну

Отже, насправді підписанням широкого договору з Кремлем Дем’ян Многогрішний визнав, і вже остаточно, сюзеренітет "старшого брата", чи, як писали, "білого царя", над українськими землями. Поки що над Лівобережжям і Києвом. Практично останню спробу об’єднати Україну в єдину державу зробив гетьман Петро Дорошенко. Але його бажання спиратися не на свій народ, на всі стани, а лише на "стратегічних" союзників, постійні хитання в пошуках виходу зі складних ситуацій стали вироком будівництву єдиної Української держави "обох берегів Дніпра". Підписання 20 січня 1667 року в Андрусові перемир’я між Московським царством і Річчю Посполитою (без участі представників українського Гетьманату) вже юридично закріпило існування двох гетьманатів – на лівому і на правому берегах Дніпра, звісно під юрисдикцією московського царя і польського короля відповідно.

Гетьман України Петро Дорошенко. Портрет невідомого автора XIX століття
Гетьман України Петро Дорошенко. Портрет невідомого автора XIX століття

Навесні 1668 року, після початку антимосковського повстання на Лівобережній Україні, Петро Дорошенко перейшов Дніпро, розгромив московські залоги в містах Полтавщини та Чернігівщини і був проголошений гетьманом всієї України. Але на цей час у нього не залишилося жодного союзника – і Варшава, і Москва, і Константинополь (Стамбул) з Бахчисараєм не були зацікавлені в сильній державі на своїх кордонах. Гетьман повернувся на Правобережжя через наступ польських військ і збройовий виступ ставленика Кримського ханства, кошового Запорізької Січі Петра Суховія. Дорошенко залишив на Правобережжі невелике військо, яке очолив його генеральний осавул Дем’ян Многогрішний, невдовзі призначений ще й наказним гетьманом Лівобережної України…

Хто такий Дем'ян Многогрішний

Дем’ян Гнатович Шумейко (Многогрішний) народився в 1621 році на Чернігівщині в селі неподалік Конотопа (деякі дослідники вважають, що у Коропі) в селянській родині. Його називали "мужичим сином", тобто він ніби був не козаком за походженням. Проте і це дискусійне питання: як і два брати, також представники козацької старшини Василь і Сава, Дем’ян мав свій шляхетський герб і можливо походив з роду любецьких бояр. Брати брали активну участь в Національній революції під проводом гетьмана України Богдана Хмельницького.

Герб роду Шумейків-Многогрішних
Герб роду Шумейків-Многогрішних

Восени 1668 року Дем’ян Многогрішний, через відсутність воєнної допомоги від Петра Дорошенка, був вимушений під тиском промосковськи налаштованого, дуже впливового архієпископа Чернігівського і Переяславського Лазаря Барановича розпочати перемовини з кремлівським урядом. Відбулася капітуляція перед загрозою окупації Лівобережжя України величезним військом під проводом боярина Григорія Ромодановського. Вже у ситуації фактично окупації на старшинській раді Дем’яна Многогрішного обирають 27 грудня 1668 року "сіверським гетьманом". У Глухові на Генеральній військовій раді відбулося підтвердження обрання, закріплене прийняттям тих самих 27 статей.

Дем'ян Многогрішний. Фрагмент портрета
Дем'ян Многогрішний. Фрагмент портрета (бюст), написаний Гаврилом Васьком, XIX ст., полотно, олія. Виконаний за мініатюрою з літопису Самійла Величка. З колекції Василя Тарновського

Попри все Дем’ян Многогрішний, як прибічник сильної, навіть авторитарної влади, не став слухняною зброєю в руках "старших братів". Він намагався захищати інтереси Гетьманщини, постійно протестував проти територіальних поступок Польщі за рахунок українських земель. Саме він наполіг, щоб попри умови Андрусівського перемир’я, Київ з найближчими селами на правому березі Дніпра залишився у складі автономного утворення у складі Московії – Гетьманщини.

1671 року гетьман остаточно зневірився у в орієнтації на Москву, починає проводити таємні перемовини з Петром Дорошенком – гетьманом Правобережної України. Проте старшина, невдоволена авторитарним стилем його правління починає готувати заколот, попередньо погоджуючи свою позицію з Кремлем. Провідниками операції стали старшини Петро Забіла, Іван Домонотович, Іван Самойлович, Карпо Мокрієвич, Думитрашко Райча та Пилип Уманець. Разом з московськими стрільцями у ніч на 13 березня 1672 року вони схопили сонного гетьмана. Український історик, співорганізатор Київської громади Володимир Антонович у 1870-х роках писав: "Операція пройшла тихо, поспіхом, ніхто наступного ранку й не знав, що трапилося, й "звитяжне військо" було безсиле чимось зарадити. Друзі Многогрішного відразу спішили до Москви з доносами, щоб захистити себе від небезпеки, бо за російським звичаєм переслідували також товаришів і родичів. Цар дав негайно грамоту, що керувати Лівобережжям має вірна цареві старшина: Забіла, Самойлович, Домонтович".

Суд над гетьманом

На початку квітня розпочався суд, навіть цар Олексій Михайлович наполягав на його проведенні за козацьким звичаєм в Україні – у Батурині. Проте старшина, лояльна Москві, побоюючись народних заворушень відправила Дем’яна Многогрішного з соратниками та родичами до столиці царства. Найвищі церковні ієрархи виявилися справжніми флюгерами. Українська історикиня Наталя Яковенко відзначає в "Нарисі історії середньовічної та ранньомодерної України": "Коли після арешту гетьмана його брат, чернігівський полковник Василь Многогрішний, шукав тимчасової схованки в котромусь із місцевих монастирів, йому відмовили і архімандрит Єлецького монастиря, відомий проповідник та богослов Йоаникій Ґалятовський, і обидва ігумени – Микільського та Максаківського монастирів. Перевдягнутому в рясу втікачеві все-таки вдалося спуститися човном по Десні й Дніпру до Києва. Проте коли він попросив допомоги в ігумена Братського монастиря, ректора Києво-Могилянської колегії Варлаама Ясинського, той просто видав його московському воєводі".

Далі настав час "допитів з пристрастієм" вже в Посольському приказі в Москві: під тортурами гетьман визнав зв’язки з Петром Дорошенком, проте заперечував зраду. 28 травня 1672 року було оголошено вирок – смертна кара. Проте в останні хвилини перед стратою через відсікання голови цар "змилостився", замінивши кару на висилання до Сибіру. Вже колишнього гетьмана Лівобережної України разом з родичами і ув’язненими старшинами-соратниками, відправили до Тобольська (Західний Сибір), Іркутська, а потім в 1688 році остаточно звільнили і зарахували до козачого війська в Селенгінську в далекій Бурятії. А там вже був призначений "вершником" (воєводою) у місцевому острозі, де і відзначився під час приборкування повстання східних бурятів і монголів. В 1696 році прийняв чернечий постриг. Помер орієнтовно в 1703 році, коли в Україні гетьманом був Іван Мазепа

Спасо-Преображенський собор Селенгінська
Спасо-Преображенський собор Селенгінська

"Козацька земля, що заявила про себе в першій половині XVII століття і змогла зібрати достатньо людських, економічних і військових ресурсів, щоб кинути виклик великим державам у регіоні, не змогла захистити здобутки Козацької революції. Коли справа дійшла до союзів з іноземними державами, козаки перепробували все, починаючи від Криму й Туреччини і закінчуючи Московією, Швецією та Польщею. Жоден із цих альянсів не спрацював – було втрачено не лише єдність козацької України, а й єдність українських земель у цілому. До кінця XVIII століття більшість території України, колись контрольованої Польщею, залишатиметься поділеною між Польщею і Росією. Цей поділ матиме глибокі наслідки для української самосвідомості та культури", – відзначає професор історії Гарвардського університету Сергій Плохій.

Поштова марка з серії "Гетьмани України"
Поштова марка з серії "Гетьмани України"
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#Гетьман #Переяславська рада #Богдан Хмельницький #Гетьман України #Козацтво