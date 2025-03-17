Загрози оточення ЗСУ немає? Умєров зробив заяву про ситуацію в Курській області (карта)

Він розповів, де зараз ЗСУ

Оточення української армії в Курській області є неправдивою інформацією. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі.

Про це Умєров в ефірі телеканалу Fox News. Ведучий запитав голову Міноборони України про ситуацію в Курській області та чи може цей регіон стати темою переговорів між Україною та Росією.

Умєров зазначив, що Сили оборони продовжують оборонні дії та контролюють значну територію противника. За його словами, для збереження сил, командування провело планову передислокацію бійців на вигідніші оборонні позиції.

"Наразі жоден підрозділ не в оточенні. А заяви про "тисячі оточених військових" неправдиві. Схожу інформацію росіяни торік розповсюджували під час саміту БРІКС, але тоді це не підтвердилось. Отже, це продовження пропаганди", — заявив Умєров.

Міністр також додав, що ЗСУ продовжують активну оборонну операцію з наступальними діями на флангах ворога, щоб запобігти вторгненню на територію України.

Що передувало

У неділю, 16 березня, у мережі писали, що українські війська могли вийти із Суджі Курської області, де протягом багатьох місяців проводилася операція. Хоча офіційних заяв про це немає, нові карти від Генштабу побічно підтверджують цю інформацію.

До цього писали, що Володимир Путін вперше з початку Курської операції ЗСУ нібито відвідав область. При цьому він навіть натягнув військову форму.

Бої у Курській області — що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

З того часу минуло пів року. Яких успіхів досягли ЗСУ та які втрати росіян — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Ще у лютому росіяни посилили наступ, щоб витиснути ЗСУ з Курської області. У березні ситуація загострилася. Росіяни заявили про нібито оточення українських військ, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.