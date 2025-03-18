"Я оплачую послуги, але залишилась без зв’язку": клієнти Київстару скаржаться на роботу операторів

Чому клієнтка Київстару за кордоном залишилась без зв’язку?

Клієнтка Київстару, яка користується послугами компанії вже 20 років, зіткнулася з серйозними труднощами, намагаючись відновити свій номер телефону після втрати пристрою. Особливо прикро те, що всі спроби знайти рішення залишили її без доступу до багатьох важливих сервісів, таких як банкінг, попри те, що послуги компанії продовжують оплачуватися.

Клієнтка, яка наразі перебуває за кордоном, у своєму зверненні до Київстару через офіційну сторінку у Facebook висловила обурення складністю отримання підтримки від оператора. Вона повідомила, що кілька місяців не могла зв’язатися з живим консультантом — автовідповідач у цьому питанні виявився безсилим.

Дівчина зазначила, що втрата eSIM позбавила її можливості отримувати СМС, необхідні для авторизації у додатках або особистих повідомленнях. Таким чином, вона опинилася в замкненому колі: без доступу до СМС, з неможливістю завершити авторизацію та відновити номер.

Відповідь Київстару

На своє звернення клієнтка отримала стандартну відповідь: їй запропонували надіслати номер та деталі ситуації в особисті повідомлення. Проте це не вирішило проблему — адже для авторизації в приватних повідомленнях потрібна саме та СМС, яку клієнтка фізично не може отримати.

Згодом оператор пояснив, що питання можна вирішити без СМС, якщо клієнт надасть достатньо інформації про свій номер телефону.

Чому це важливо?

Ситуація вказує на серйозний недолік у системі підтримки Київстару, яка залежить від авторизації через СМС. Для клієнтів, які втратили доступ до своїх номерів, це створює значні бар’єри у відновленні послуг.

Клієнти очікують не лише якісного зв’язку, але й простого та зручного доступу до підтримки в складних ситуаціях. Для багатьох, особливо тих, хто перебуває за кордоном або в екстрених умовах, такі проблеми можуть стати критичними.

Цей випадок показує необхідність запровадження альтернативних методів ідентифікації для клієнтів, які не мають доступу до свого номера. Це може бути додаткова верифікація через електронну пошту, соціальні мережі чи навіть голосовий дзвінок з підтвердженням особи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що оператор мобільного зв’язку Київстар запустив нову акцію "Щасливий день для абонентів контракту", яка дозволяє користувачам контрактних тарифів отримати безлімітний мобільний інтернет усього за 1 гривню.