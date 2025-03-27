Великий запас інтернету та фіксована ціна до кінця року: "Київстар" запустив новий тариф

Київстар представив новий бізнес-тариф: все, що потрібно знати клієнтам.

З 27 березня 2025 року мобільний оператор Київстар впроваджує новий тарифний план для корпоративних клієнтів – "Бізнес UA. Онлайн". Його особливістю є можливість підключення лише через офіційний сайт оператора, а фіксована ціна становитиме 230 грн/міс щонайменше до 31 грудня 2025 року.

Як повідомляється на офіційному сайті оператора, новий бізнес-тариф пропонує набір послуг, які можуть бути корисними для підприємців та компаній:

40 ГБ мобільного інтернету – достатньо для відеоконференцій, роботи в хмарних сервісах і спілкування онлайн.

1200 хвилин для дзвінків на всі мобільні та міські номери в Україні (Київстар, інші оператори, CDMA).

Безлімітні дзвінки в мережі Київстар після вичерпання пакету хвилин.

100 SMS по Україні для тих, хто використовує текстові повідомлення у роботі.

Київстар ТБ Легкий – доступ до популярних телевізійних каналів.

Роумінг як вдома – можливість використовувати мобільний зв’язок у закордонних відрядженнях без додаткових витрат.

Дві "Суперсили" на вибір – додаткові опції, які можна підключити без доплат.

Чому тариф доступний лише онлайн?

Київстар вирішив зробити цей тариф повністю цифровим, без необхідності відвідувати магазини чи контактувати з операторами. Це спрощує процес підключення для корпоративних клієнтів, дозволяючи швидко оформити новий тарифний план через сайт.

Для кого буде корисним "Бізнес UA. Онлайн"?

Тариф розрахований на підприємців, малий і середній бізнес, які активно використовують мобільний зв’язок та інтернет у своїй діяльності. Завдяки великому пакету гігабайтів та хвилин, ця пропозиція може бути вигідною для тих, хто часто телефонує, працює онлайн або перебуває у відрядженнях.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Київстар зробив перехід у свою мережу ще простішим, запровадивши нову послугу – доставку SIM-картки додому або у відділення Нової Пошти. Відтепер українці можуть змінити оператора без відвідування магазинів, зберігаючи свій номер.