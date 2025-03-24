Vodafone, Kyivstar чи Lifecell: хто з операторів пропонує найкращий інтернет для геймерів

Швидкість, стабільність, низький пінг: який оператор обрати для мобільних ігор?

У світі, де онлайн-ігри набирають все більшої популярності, якість мобільного інтернету стає критично важливою для геймерів. Швидкість з’єднання, стабільність сигналу та низький пінг.

У 2025 році українські мобільні оператори продовжують розвивати свої мережі, але хто з них пропонує найкращі умови для мобільних геймерів? "Телеграф" порівняв Kyivstar, Vodafone і Lifecell за ключовими параметрами, щоб допомогти вам обрати ідеальний варіант.

Чому швидкість і пінг важливі для гравців?

Перш ніж перейти до порівняння, варто розібратися, що саме впливає на якість мобільного геймінгу.

Швидкість завантаження (download speed) — важлива для скачування ігор та оновлень.

— важлива для скачування ігор та оновлень. Швидкість віддачі (upload speed) — критична для стрімінгу та командних ігор.

— критична для стрімінгу та командних ігор. Пінг (latency) — головний показник якості зв’язку, який визначає затримку сигналу між вашим пристроєм і сервером гри. Оптимальний пінг для комфортної гри — до 20 мс, допустимий — до 40 мс.

Можна скористатися додатком Ookla Speedtest, щоб переконатися в швидкості вашого мобільного іінтернету.

Kyivstar

Kyivstar залишається лідером за покриттям 4G і активно тестує 5G у великих містах. Середня швидкість мобільного інтернету:

У містах: 50-60 Мбіт/с

50-60 Мбіт/с У селах: 20-30 Мбіт/с

20-30 Мбіт/с Середній пінг: 20-35 мс

Переваги:

Широке покриття, стабільний сигнал навіть у русі

Великий вибір тарифів із об’ємними пакетами інтернету

Недоліки:

У вечірній час швидкість може знижуватися

У віддалених районах пінг може досягати 50 мс

Vodafone

Vodafone спеціалізується на високій швидкості в міських зонах. Його 4G-мережа забезпечує:

Швидкість: до 70 Мбіт/с

до 70 Мбіт/с Пінг: 15-40 мс (у містах може опускатися до 15-20 мс)

Переваги:

Висока швидкість інтернету у великих містах

Спеціальні тарифи для геймерів та стрімерів

Опції безлімітного трафіку для популярних платформ

Недоліки:

Гірше покриття в селах і передмістях

Після вичерпання пакету даних швидкість падає до 0,8 Мбіт/с

Lifecell

Lifecell пропонує вигідні умови для тих, хто потребує великої кількості мобільного інтернету.

Швидкість: 40-50 Мбіт/с

40-50 Мбіт/с Пінг: 20-30 мс

Переваги:

Гнучкі тарифи та великий обсяг інтернету

Низький пінг у зонах хорошого покриття

Недоліки:

Менше покриття у порівнянні з Kyivstar

Обмеження швидкості після використання певного обсягу даних

Який оператор кращий для геймерів?

Для гри в місті: Vodafone — найкраща швидкість та низький пінг.

Vodafone — найкраща швидкість та низький пінг. Для стабільного зв’язку всюди: Kyivstar — лідер за покриттям.

Kyivstar — лідер за покриттям. Для великого обсягу даних: Lifecell — вигідні тарифи та низький пінг.

Поради для кращого геймінгу

Перевіряйте покриття оператора у вашому регіоні.

Використовуйте Wi-Fi роутери з SIM-картою для стабільного сигналу вдома.

Не покладайтеся на "безлімітні" тарифи, якщо вони мають обмеження швидкості після певного обсягу трафіку.

У 2025 році всі три оператори пропонують цікаві можливості для геймерів, і вибір залежить від ваших потреб та локації. Тестуйте різні варіанти та обирайте найкращий.

Раніше "Телеграф" писав про те, який мобільний оператор має найкраще покриття в Україні: Київстар, Vodafone чи lifecell?