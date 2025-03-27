Большой запас интернета и фиксированная цена до конца года: "Киевстар" запустил новый тариф

Киевстар представил новый бизнес-тариф: все, что необходимо знать клиентам.

С 27 марта 2025 мобильный оператор Киевстар внедряет новый тарифный план для корпоративных клиентов — "Бизнес UA. Онлайн". Его особенностью является возможность подключения только через официальный сайт оператора, а фиксированная цена составит 230 грн/мес, по меньшей мере, до 31 декабря 2025 года.

Как сообщается на официальном сайте оператора, новый бизнес-тариф предлагает набор услуг, которые могут быть полезны для предпринимателей и компаний:

40 ГБ мобильного интернета достаточно для видеоконференций, работы в облачных сервисах и общения онлайн.

1200 минут для звонков на все мобильные и городские номера (Киевстар, другие операторы, CDMA).

Безлимитные звонки в сети "Киевстар" после исчерпания пакета минут.

100 SMS по Украине для тех, кто использует текстовые сообщения.

Киевстар ТВ Легкий – доступ к популярным телевизионным каналам.

Роуминг как дома – возможность использовать мобильную связь в заграничных командировках без дополнительных затрат.

Две "Суперсилы" по выбору – дополнительные опции, которые можно подключить без доплат.

Почему тариф доступен только онлайн?

Киевстар решил сделать этот тариф полностью цифровым без необходимости посещать магазины или контактировать с операторами. Это упрощает процесс подключения корпоративных клиентов, позволяя быстро оформить новый тарифный план через сайт.

Для кого будет полезен "Бизнес UA. Онлайн"?

Тариф рассчитан на предпринимателей, малый и средний бизнес, активно использующих мобильную связь и интернет в своей деятельности. Благодаря большому пакету гигабайтов и минут, это предложение может быть выгодно тем, кто часто звонит, работает онлайн или находится в командировках.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Киевстар сделал переход в свою сеть еще проще, введя новую услугу – доставку SIM-карты домой или в отделение Новой Почты. Теперь украинцы могут сменить оператора без посещения магазинов, сохраняя свой номер.