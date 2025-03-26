Абоненти скаржаться на Vodafone: чому гроші зникають із рахунків

Списання коштів без попередження: чому клієнти Vodafone обурені послугами оператора.

Оператор мобільного зв’язку Vodafone опинився в центрі "уваги" через скаргу клієнтки, яка заявила про некоректне списання коштів за послугу, що мала бути безкоштовною.

Відповідний допис жінка опублікувала на офіційній сторінці компанії у Facebook, привернувши увагу інших користувачів. За словами клієнтки, у неї була підключена послуга "Безкоштовний роумінг", однак 23 березня оператор списав з її рахунку 75 гривень за користування цією ж послугою.

Обурена жінка звернулася до служби підтримки, де спершу визнали помилку та пообіцяли повернути кошти. Втім, вже за кілька хвилин Vodafone змінив своє рішення, заявивши, що тарифікація була коректною і повернення грошей не передбачене.

Подальші звернення до підтримки принесли ще одне пояснення: нібито послуга оновлюється щомісяця, але цього разу система не встигла зробити це вчасно, що й спричинило списання коштів.

Жінка поставила резонне питання: "Чия це відповідальність – клієнта чи оператора?". Адже оновлення тарифних планів має відбуватися автоматично, без непередбачених витрат для абонентів.

Як відреагував Vodafone?

Офіційна відповідь Vodafone була доволі розмитою: представники оператора запропонували клієнтці написати у приватні повідомлення для детального розгляду ситуації.

"Було б чудово детально розібратися з цією ситуацією і знайти їй розумне пояснення. Ми допоможемо! Зверніться, будь ласка, у приватні повідомлення сторінки, зробимо все можливе, щоб покращити ваш настрій", – відповіли в компанії.

У відповідь користувачі у коментарях почали обговорювати аналогічні випадки та скаржитися на непрозору тарифікацію послуг.

Що робити, якщо оператор списав гроші неправомірно?

Якщо ви також зіткнулися з несправедливим списанням коштів, варто діяти так:

Звернутися у службу підтримки та вимагати пояснень. Фіксувати спілкування – зберігати повідомлення або робити скріншоти відповідей оператора. Написати офіційну скаргу на сайті Vodafone або звернутися до НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації). Розповісти про ситуацію у соцмережах – іноді розголос допомагає швидше вирішити проблему.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити в випадку, коли мобільний оператор змінює тариф без попередження.