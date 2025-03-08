З 11 березня Київстар пропонує новий тариф для корпоративних клієнтів: що зміниться

Київстар оновлює тарифи: що зміниться для корпоративних клієнтів?

З 11 березня 2025 року мобільний оператор Київстар оновлює свої тарифні плани для корпоративних клієнтів. Чинний тариф Business LOVE UA. Магніт закривається для нових підключень та отримує нову назву — Business LOVE UA. Магніт 2024.

Про це повідомляється на офіційному сайті оператора Київстар. На заміну йому запускається новий тарифний план Business LOVE UA. Магніт, який стане доступним для корпоративних абонентів, що переходять на Київстар від іншого оператора, зберігаючи свій номер.

Детальні умови нового тарифу будуть опубліковані на офіційному сайті Київстар 11 березня 2025 року. Користувачі зможуть ознайомитися з усіма можливостями та перевагами нового пакету послуг.

Зміни у тарифній лінійці спрямовані на покращення умов для бізнес-клієнтів та залучення нових абонентів. Київстар продовжує адаптувати свої пропозиції до потреб корпоративного сегмента, пропонуючи вигідні рішення для спілкування та мобільного зв’язку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що український мобільний оператор Lifecell оголосив про масштабні зміни у своїй тарифній політиці. Компанія поступово закриватиме одразу 40 тарифних планів, а абоненти будуть переведені на нові умови обслуговування.