"Київстар" під вогнем критики: що не так із домашнім інтернетом

Обіцяли якісний інтернет, а натомість – проблеми. Чому користувачі "Київстар" масово скаржаться на послуги оператора?

Останнім часом у соціальних мережах почастішали скарги клієнтів на роботу домашнього інтернету від Київстар. Користувачі повідомляють про проблеми з підключенням, затримки у виконанні заявок і неналежну роботу технічної підтримки.

Про це пишуть клієнти оператора на його офіційній сторінці у Facebook. Один із користувачів поділився неприємним досвідом після підключення до Київстару.

За його словами, менеджер переконав його перейти на послуги компанії, а майстер, який здійснював підключення, фізично відрізав кабель попереднього провайдера. Проте після поповнення рахунку інтернет так і не запрацював.

Техпідтримка повідомила, що вирішення проблеми може зайняти два дні, однак клієнту не запропонували навіть тимчасового безлімітного мобільного інтернету.

Ще один користувач розповів, що замовив підключення інтернету, отримав СМС із датою візиту майстра, проте той так і не з’явився. Дзвінки в службу підтримки результату не дали – клієнт не отримав жодних пояснень і залишився без інтернету.

Користувачі також скаржаться на некоректну поведінку операторів служби підтримки. Один із клієнтів стверджує, що оператор не лише некоректно надав консультацію, а й відмовився фіксувати скаргу та прикрив колегу.

На всі скарги Київстар реагує однаково – просить написати в приватні повідомлення для перевірки ситуації. Такий підхід викликає додаткове невдоволення користувачів, адже вони очікують оперативного вирішення проблем, а не стандартних відповідей.

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