Очікування перемир'я вже принесло "плюс" європейцям: біржі різко відреагували

Європейські фондові ринки на піку: оборонний та банківський сектори зростають.

Європейський фондовий ринок розпочав тиждень з помітного зростання до нових рекордних рівнів. У понеділок, 17 лютого, загальноєвропейський індекс STOXX 600 піднявся на 0,4%.

Як повідомляє Reuters, особливо значне зростання продемонстрували акції оборонної та аерокосмічної галузі, які злетіли більш ніж на 3%, досягнувши історичного максимуму. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на папери цього сектора вже більш ніж подвоїлися.

Також високим попитом серед інвесторів користуються банківські акції, що сприяло зростанню сектора на 1,5% і оновленню 17-річного максимуму. Це зростання обумовлене підвищенням прибутковості облігацій, що робить банківські акції привабливішими для інвесторів.

Одним із значних ризиків для ринків стало можливе запровадження нових мит у США. Вашингтон відклав остаточне рішення до квітня, але не виключає варіантів, які можуть включати податки, пов’язані з ПДВ в інших країнах. Це викликає занепокоєння серед європейських компаній, які побоюються додаткових витрат та обмеження своїх можливостей на американському ринку.

Зростання цін на папери оборонної та аерокосмічної галузі пояснюється збільшенням попиту на продукцію та послуги цих секторів у зв'язку з поточною геополітичною ситуацією. Європейські країни збільшують свої оборонні бюджети та інвестують у новітні технології для забезпечення національної безпеки. Це призводить до зростання вартості акцій компаній, що працюють у цій галузі.

Європейські фондові ринки продовжують залишатися у фокусі уваги інвесторів з усього світу, які спостерігають за їх розвитком та намагаються передбачити подальші тенденції. Тільки час покаже, як розгортатиметься ситуація на ринках та які рішення прийматимуть інвестори в умовах нових викликів.

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