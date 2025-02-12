Акції російських компаній різко відреагували на розмову Трампа і Путіна

На тлі останніх політичних подій у світі ринок починає "лихоманити"

У середу, 12 лютого, акції найбільших російських компаній почали стрімко дорожчати після телефонної розмови президента США Дональда Трампа із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це свідчать дані фондових бірж.

Цікаво, що серед компаній із РФ, чиї акції різко підскочили в ціні є й ті, які зараз перебувають у санкційних списках ЄС та Сполучених Штатів Америки.

Російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах, реагуючи таким чином на телефонну розмову Путіна та Трампа, під час якої вони обговорили припинення війни на території України.

За інформацією росЗМІ, російські компанії подорожчали на 2,2 млрд доларів всього за годину.

За даними фондових бірж акції російського банку "ВТБ" подорожчали на 2,7%, "Аерофлоту" на 2,38%, "Озона" на 3,87%, "Сбер Банку" на 4,32%, "Газпрому" на 6,66%, а "Роснафти" на 2,08%.

Деякі з цих компаній перебувають у санкційних списках Євросоюзу та США.

Нагадаємо, у середу, 12 лютого, стало відомо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.

Дональд Трамп розповів, що вони обговорили "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем", а також домовилися "зупинити мільйони смертей".

Трамп також повідомив, що з Путіним вони домовилися працювати разом дуже тісно, зокрема, відвідувати країни один одного. У його розповіді було й те, що команди негайно розпочнуть переговори.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в середу, 12 лютого, відбулася розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.