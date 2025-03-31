Перемирие "ударило" по стоимости украинских облигаций: как изменились цены

После заявлений Трампа о "мирных инициативах" цены украинских активов начали стремительно падать. Что это значит для экономики?

Украинский долговой рынок в понедельник продемонстрировал наибольшее ежедневное падение за последние три года, вернувшись к наблюдаемым уровням после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Как сообщает Reuters, основной причиной снижения аналитики называют разочарование инвесторов в перспективах мирных переговоров, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

В последние месяцы финансовые рынки росли на фоне надежд, что Трамп сможет заключить соглашение о прекращении войны. Однако последние заявления политика вызывали сомнения среди инвесторов, что соглашение, если оно состоится, будет выгодно Украине. Это привело к резкому снижению цен на украинские долговые обязательства.

Украинские ВВП-варранты, привязанные к экономическому росту страны, потеряли почти 4 цента, снизившись до 71,23 цента за доллар. Это самое ежедневное падение с марта 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Облигации с погашением в 2035 году, которые в прошлом году были реструктуризированы, подешевели на 3,6 цента, достигнув 54,25 цента за доллар. Это самый низкий уровень с середины ноября, свидетельствуют данные Tradeweb.

Финансовые аналитики указывают, что инвесторы оценивают новости как отрицательные для Украины. В частности, Пол Макнамара, инвестиционный директор GAM, заявил, что такая распродажа активов логична, ведь вероятный "мир", который предлагает Трамп, может быть невыгоден для Украины.

"Если прекращение войны произойдет на условиях, которые будут выгодны России, это приведет к потере Украиной значительных ресурсов и возможностей для восстановления экономики", – отметил Макнамара.

Недавно Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вроде бы отказался от выгодного соглашения по добыче полезных ископаемых. В то же время, он выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина, пригрозив введением дополнительных пошлин на российскую нефть, если Москва не поддержит его мирные инициативы.

Рынок быстро отреагировал на эти заявления. Виктор Сабо, портфельный менеджер Aberdeen, отметил, что ликвидность рынка низкая, а самые большие потери фиксируются на активах, напрямую зависящих от экономического восстановления Украины.

"Инвесторы осознали, что заставить Россию прекратить боевые действия будет очень сложно", — подытожил Сабо.

В прошлом году украинские облигации выросли более чем на 60%, но впоследствии несколько неудач в переговорах и неопределенность поддержки Украины в будущем привели к падению цен. Сейчас они примерно на 14–16 центов ниже максимальных показателей, зафиксированных в феврале этого года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинские акции резко выросли на фоне новостей о потеплении отношений между Киевом и Вашингтоном. После сообщений о возможном примирении президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вероятности мирных переговоров, котировки украинских компаний на Варшавской фондовой бирже значительно подскочили.