Кабмін ухвалив проєкт держбюджету 2026: куди підуть кошти та звідки візьмуть гроші

Витрати та доходи бюджету збільшаться у порівнянні з 2025 роком

Уряд України ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ уже передали на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму telegram-каналі. За її словами, доходи бюджету плануються на рівні 2 трлн 826 млрд грн, що на 446 мільярдів більше, ніж у 2025 році. Витрати теж збільшаться на 415 млрд і становитимуть 4,8 трлн гривень.

Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн. Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів Юлія Свириденко

Згідно з розширеним поясненням, понад чверть ВВП (27,5%) піде на потреби оборони. Це 2,8 трильйона гривень, з яких щонайменше 44,3 мільярда підуть на виробництво власного озброєння.

Другою статтею за обсягом буде відрахування до регіональних бюджетів (871,9 млрд), третьою — соціальна сфера (467 мільярдів).

Коментуючи це, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") зазначив, що Україна суттєво нарощує власні надходження. Очікується, що прибутки бюджету збільшаться майже на 447 мільярдів гривень і це без вказівки зовнішньої допомоги та грантів.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко (ЄС) повідомив, що протягом п’яти днів проєкт буде офіційно представлений у Раді. Перше читання має відбутися до 20 жовтня, а друге — до 20 листопада. Документ мають ухвалити до 1 грудня.

Як повідомлялося раніше, голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев розповів, що суттєвого підвищення податків у 2026 році не повинно бути. Однак можуть бути деякі "точкові рішення".