"Досить брехати народу". Гетманцев заговорив про підвищення прожиткового мінімуму

У Раді розповіли, як планують досягти реальної цифри прожиткового мінімуму

Збільшення прожиткового мінімуму та відв'язка його від мінімальних зарплат чи пенсій матиме досить позитивний влип на економіку. Влада повинна бути чесною з людьми і не казати, що вони можуть прожити на 2-3 тисячі грн на місяць.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев. За його словами, для цього рішення не треба чекати і вже зараз його можна реалізувати.

Саме тому подано відповідний законопроєкт про відв’язку прожиткового мінімуму від заробітних плат для суддів, прокурорів тощо. У цьому пакеті чотири закони, які вже "у залі і на голосуванні", каже голова комітету.

"Від заробітних плат прожитковий мінімум ми точно відв'яжемо і це не буде тиснути на бюджет", — додав Гетманцев.

Він переконаний, що влада повинна бути чесною у питанні прожиткового мінімуму. Не треба казати людям, що на 2-3 тисячі вони можуть вижити, навіть і на вісім тисяч це важко. Тому Гетманцев за те, щоб дати українцям реальний прожитковий мінімум, справедливий десь на 10-12 тисяч грн.

"Але державний бюджет не може забезпечити сьогодні цієї суми. Тому ми бачимо ось такий графік підвищення прожиткового мінімуму до цієї суми", — додає голова комітету.

За його словами, прожитковий мінімум має співвідноситися з неоподаткованим мінімумом і з мінімальною зарплатою та мінімальною пенсією. При цьому вираховувати податки з мінімальної зарплати не можна, на ці гроші не прожити. Окрім того, пенсії для непрацездатних, людей з інвалідністю мають бути прив'язані до прожиткового мінімуму, який Україна може дозволити за рахунок детінізації.

"Якщо я вимагаю детінізації на 900 млрд, я пов’язую це з вирішенням проблеми бідності. Бо детінізація, як абстрактна категорія, не сприймається людьми, бо вони не розуміють ефекту від неї. А якщо я кажу, що мінімальна пенсія має бути одразу підвищена до 4,5 тисяч гривень, а не бути 2,3 тисячі, як зараз, і для цього є ресурс тільки за рахунок однієї тютюнової галузі – 20 млрд гривень, це набуває певних рис, які можна усвідомити", — пояснює Гетманцев.

При цьому питання ухилення від сплати податків грає іншими фарбами, каже голова комітету. До того ж слід розуміти, що гроші з підвищених зарплат, пенсій підуть в економіку країни, на її підтримку. Такий ефект буде значно дієвішим, ніж деякі чинні державні програми, до прикладу, кешбек.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати підвищення податків у 2026 році, на думку Гетманцева.