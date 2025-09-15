Кабмин принял проект госбюджета 2026: куда пойдут средства и откуда возьмут деньги

Расходы и доходы бюджета увеличатся в сравнении с 2025 годом

Правительство Украины приняло проект государственного бюджета на 2026 год. Документ уже передали на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем telegram-канале. По ее словам, доходы бюджета планируются на уровне 2 трлн 826 млрд грн, что на 446 миллиардов больше, чем в 2025 году. Расходы тоже увеличатся на 415 млрд и составят 4,8 трлн гривен.

Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн. 79 млрд грн. Главный приоритет бюджета – безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все свои поступления и заимствования Правительство направляет на Силы Обороны — денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и производство собственного оружия, в том числе дронов. Юлия Свириденко

Согласно расширенному объяснению, более четверти ВВП (27,5%) уйдет на нужды обороны. Это 2,8 триллиона гривен, из которых не менее 44,3 миллиарда пойдут на производство собственного вооружения.

Второй статьей по объему будет отчисления в региональные бюджеты (871,9 млрд), а третьей — социальная сфера (467 миллиардов).

Комментируя это, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил, что Украина существенно наращивает собственные поступления. Ожидается, что доходы бюджета увеличатся почти на 447 миллиардов гривен и это без указания внешней помощи и грантов.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил, что в течение пяти дней проект будет официально представлен в Раде. Первое чтение должно пройти до 20 октября, а второе — до 20 ноября. Документ должны принять до 1 декабря.

Как сообщалось ранее, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев рассказал, что существенного повышения налогов в 2026 году быть не должно. Однако могут быть некоторые "точечные решения".