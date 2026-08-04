Чому Україні не обійтись без купюри 2000 гривень: банкір назвав 4 причини

Запровадження до обігу нового номіналу є закономірним

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Поява банкноти номіналом 2000 грн стане закономірним етапом розвитку української грошової системи. Таке рішення пов'язане не лише зі зростанням зарплат і цін, а й зі змінами у структурі готівкового обігу та бажанням зменшити витрати на обслуговування банкнот.

Про це у новому подкасті на YouTube-каналі Finance.ua розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ.

Зростання зарплат і цін

Однією з головних причин запровадження нової купюри є суттєві зміни в економіці після появи банкноти номіналом 1000 грн. За сім років середньомісячна зарплата в Україні зросла приблизно втричі, а загальний рівень цін — удвічі. Через це для здійснення великих готівкових розрахунків дедалі частіше потрібна більша кількість банкнот, ніж раніше.

Тисячна банкнота вже працює на межі своїх можливостей

Ще одним аргументом є зміна структури готівкового обігу. Загальний обсяг готівки в Україні зріс із майже 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року. При цьому на банкноти номіналом 1000 грн уже припадає понад 55% усієї готівки за сумою.

"Коли понад половину всієї суми готівки формує одна найбільша банкнота, це означає, що вона працює майже на межі свого функціоналу. Економіка фактично переросла банкнотний ряд, сформований сім років тому", — зазначив експерт.

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

Нова купюра допоможе скоротити витрати

За словами Сергія Мамедова, ще однією причиною є економія коштів на обслуговуванні готівки. Для забезпечення однакової суми потрібно вдвічі менше банкнот номіналом 2000 грн, ніж купюр по 1000 грн. Це дозволяє скоротити витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, перерахування, зберігання та утилізацію зношених банкнот.

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

Повернення до історичного діапазону

Окремо банкір пояснив, чому йдеться саме про номінал 2000 грн. За його словами, нова купюра фактично повертає найбільший номінал до історично звичного діапазону у доларовому еквіваленті. Так, у 1996 році банкнота 100 грн відповідала приблизно 57 доларам, купюра 1000 грн у 2019 році — близько 40 доларам, а банкнота 2000 грн за умовного курсу 45 грн за долар становитиме трохи більше ніж 44 долари.

"Новий найбільший номінал фактично повертається до історично звичного діапазону — близько 40–60 доларів. Тому 2000 гривень — це не випадкова цифра, а закономірне продовження банкнотного ряду", — пояснив експерт.

Раніше повідомлялося, що купюра номіналом 2000 гривень, яка має увійти в грошовий обіг України з 4 вересня 2026 року, буде не одразу прийматися усіма платіжними терміналами та банкоматами в нашій державі. У найкращому разі це станеться в грудні.