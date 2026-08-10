Чому Росія тероризує саме Київ та склади: в ГУР дали чітку відповідь

У розвідці назвали головні цілі ворога

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Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив, з якою метою Росія регулярно б'є по Києву та логістичних центрах. За його словами, ворог переслідує кілька цілей.

Росіянам на дають спокою два напрямки ОПК України

Як пояснив Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна", Київ, як і Запоріжжя, Дніпро, Харків – центри нашого оборонно-промислового комплексу. Росія вважає особливо небезпечними та веде розвідку щодо двох напрямків нашого ОПК.

"Перший – це наша балістика, вони намагаються не допустити наш вихід на серійне виробництво цього озброєння. Другий – все, що пов'язано з БПЛА та FPV-дронами. Адже наші middle- та deepstrike реально дають результати – і щодо нафтопереробки ворога, і щодо логістичної системи РФ, по Wildberries, а це, своєю чергою, має сильний вплив і на їхню банківську систему, і на малий та середній бізнес, і на можливість Москви вести війну", — пояснив заступник глави ГУР.

Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Чому РФ атакує Київ

Ще одна ціль масованих ударів по Києву — намагання дестабілізувати ситуацію у столиці, щоб це спричинило нестабільність по всій країні. Росіяни мислять за власною логікою.

"У них найбільш захищені два міста – Москва та Санкт-Петербург, це фактично і є Росія. Вони роблять все для того, щоб у цих містах не було навіть найменшої протестної активності, інакше – вона масштабується на всю федерацію. Вони виходять з такої ж логіки і щодо України: якщо у Києві буде дестабілізація – вона буде поширюватись і на інші регіони", — зазначив Скібіцький.

Якщо удари успішні, росіяни розкручують цю тему в нашому інформсередовищі. Ворог подає це як привід для звинувачення нашої влади, Сил оборони, Повітряних сил тощо.

"Усе це зводиться до їхньої кінцевої мети, яка підкріплена в їхніх внутрішніх документах. По-перше – оскільки їм не вдається здійснити бліцкриг, захопивши всю Україну, тоді ціль – захоплення Донецької та Луганської області. Друге – стосується наших майбутніх виборів: вони ставлять для себе мету отримати в Україні таке керівництво, яке би було щонайменше нейтральним у своєму ставленні до РФ", — каже генерал-майор.

Які цілі на території України є пріоритетними для РФ

Першочерговою ціллю ворога є критична інфраструктура України. Взимку – це електрика та система теплопостачання.

"Зараз – це, по-перше, ОПК. По-друге – це логістика – і залізниця, і портова інфраструктура, і судноплавство", — каже Скібіцький.

За його словами, Росія влаштовує терор щодо кораблів у Чорному морі. Вона не просто вражає цивільні судна, а методично знищує їх, щоб не давати нам можливість здійснювати торгівлю. Водночас ворог намагається атакувати й енергетичні об'єкти, від яких залежить функціонування логістики та портової інфраструктури.

"Крім того, агресор намагається вражати й інші елементи інфраструктури, щоб сіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в країні. Росіяни ж розповідають, що такі об'єкти, як Rozetka чи "Нова пошта" доставляють комплектуючі до дронів, але в реальності цим вони просто прикривають свій терор проти цивільного сектору", — пояснив заступник глави ГУР.

Він додав, що атаки відбуваються напередодні російських виборів. Російська влада на тлі результативних ударів України по їх логістиці, намагається такими ударами підтримати власне населення.

Як повідомляв "Телеграф", Росія змінила тактику ударів. Відомий волонтер пояснив, які об'єкти під загрозою.