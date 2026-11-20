Повітряні попередження в Люблінському та Підкарпатському воєводствах уже скасували

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Під час масованої російської атаки на Україну вранці 20 листопада польські військові зафіксували можливе порушення повітряного простору країни невідомими об'єктами. Згодом у Люблінському воєводстві знайшли один із них — він упав на поле поблизу лісу та загорівся.

На тлі російських ударів Польща підняла готовність системи протиповітряної оборони, у деяких районах оголосили попередження про загрозу з повітря, а роботу аеропорту в Жешуві тимчасово обмежили. Що відомо про можливе порушення кордону та знайдений об'єкт — у матеріалі "Телеграфу".

Польща підняла готовність ППО та оголосила попередження

Близько 3:30 ночі польське Оперативне командування видів Збройних сил повідомило про російські повітряні удари по Україні. У зв'язку з атакою Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента — активував необхідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Польщі.

У польському військовому командуванні наголосили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни, зокрема районів, прилеглих до територій, які перебували під загрозою.

"Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій", — повідомили військові.

На тлі активності військової авіації також тимчасово призупинили операції в аеропорту Жешува. Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA), пояснивши обмеження діями військової авіації.

Уночі та вранці 20 листопада Центр урядової безпеки Польщі (RCB) також надсилав попередження мешканцям окремих районів Люблінського та Підкарпатського воєводств. Спочатку повідомлення стосувалося підвищення готовності систем протиповітряної оборони, а згодом людей попередили про можливу загрозу з повітря.

Мешканців закликали знайти безпечне місце, виконувати вказівки служб і стежити за подальшими повідомленнями. Попередження отримали жителі низки повітів Люблінського воєводства, зокрема Хрубешівського, Замойського, Томашівського та Білгорайського, а також районів Підкарпаття, серед яких Жешув, Перемишль та прилеглі території.

Польські військові перевіряють можливе порушення повітряного простору

Вранці 20 листопада польське Оперативне командування повідомило про підозру щодо порушення повітряного простору Республіки Польща невідомими повітряними об'єктами. Інформацію передали до Центру урядової безпеки, а військові розпочали перевірку даних радіолокаційних систем.

У повідомленні на платформі X командування закликало громадян стежити за офіційними повідомленнями та виконувати вказівки служб.

"Триває перевірка, метою якої є підтвердження даних радіолокаційних систем та, за необхідності, вжиття заходів для протидії потенційній загрозі", — йдеться у повідомленні.

Командування повідомило про підозру щодо порушення повітряного простору

Речник Оперативного командування в ефірі TVN24 заявив, що військові перевіряють два можливі випадки порушення повітряного простору. За його словами, інформацію отримують від союзників, місцевих жителів, а також аналізують записи власних радіолокаційних систем.

Військовий зазначив, що дані радарів також вказують на можливе падіння об'єкта в Білгорайському повіті Люблінського воєводства.

Де впав невідомий об’єкт

Пізніше польські служби повідомили про виявлення одного літаючого об'єкта в населеному пункті Липовець, гміна Ксєнжполь, Білгорайський повіт. Про це в ефірі TVN24 заявив Даріуш Дзяло з відділу безпеки та управління кризовими ситуаціями в Любліні.

"У результаті проведених дій поліцейськими та пожежниками було знайдено один літаючий об'єкт", — повідомив він.

За його словами, об'єкт упав на поле неподалік лісу та загорівся. Водночас чиновник запевнив, що небезпеки для мешканців прилеглих господарств та лісових територій немає.

Наразі польські служби встановлюють, що саме впало на території країни. Даріуш Дзяло також закликав людей не наближатися до знайденого об'єкта, який на момент повідомлення продовжував горіти.

Раніше речник Оперативного командування повідомляв про можливе падіння об'єкта поблизу населеного пункту Хмелек, який розташований неподалік Липовця. Після отримання інформації від місцевих жителів до району події мали направити наземну пошуково-рятувальну групу Сил територіальної оборони.

Де міг впасти об'єкт

Кадри нібито після вибуху ракети поблизу населеного пункту Хмелек з'явилися в мережі

Польща скасувала попередження

О 7:35 Центр урядової безпеки Польщі скасував попередження про загрозу з повітря для Люблінського та Підкарпатського воєводств.

"Скасовано загрозу повітряного удару. На території Польщі немає загрози", — повідомили в RCB.

На ситуацію також відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він повідомив, що отримав доповіді від міністрів Владислава Косіняка-Камиша та Марціна Кервінського щодо безпекової ситуації в Білгорайському повіті у зв'язку з можливим порушенням польського повітряного простору.

"Наразі немає загрози з повітря. На місці працюють відповідні служби", — написав Туск.

Допис Дональда Туска в Х

Як повідомляв "Телеграф", десятки крилатих і балістичних ракет атакували Україну.