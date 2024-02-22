На Київщині зареєстровано сказ: що відомо на даний момент

Важливо вжити екстрених заходів, щоб запобігти можливій епідемії

У Білоцерківському районі Київської області було виявлено випадок захворювання домашнього пса на сказ, який є небезпечним вірусним захворюванням. Аби не допустити поширення хвороби у населених пунктах громади організують безкоштовну вакцинацію собак та котів.

Власників хітніх тварин просять відповідально підійти до цієї інформації та обов’язково привести своїх улюбленців на вакцинацію. Детальніше про ситуацію розповіли на офіційній сторінці Таращенківської міськради у Фейбук.

Так, у місті Тараща на Київщині було офіційно підтверджено випадок захворювання домашнього собаки на сказ. У зв’язку з цим на території міста проводитиметься безкоштовна вакцинація собак та котів у четвер, 22 лютого за такими адресами:

Про дату вакцинації тварин в інших районах міста та в селах громади проінформують додатково за посиланням.

Крім цього, зробити щеплення від сказу домашній тварині можна у приміщенні Таращанської державної ветеринарної лікарні на вул. Володимира Великого, 55/79. Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00.

Сказ виявили у місті Тараща на Київщині

Варто зазначити, що сказ — це вірусне захворювання з ознаками ураження центральної нервової системи. Воно дуже небезпечне та передається від хворої тварини до людини. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально.

Причини зараження на сказ

Тварина може заразитися вірусом будь-де після контакту з ним. Для людей основним джерелом зараження є дикі та домашні тварини. Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої тварини через:

укус

подряпину та мікропошкодження шкіри

попадання слини зараженої тварини на слизові оболонки

Найчастіше сказ людям передають кішки та собаки серед свійських тварин та лисиці та вовки у дикій природі.

Симптоми сказу у тварини:

слабкий апетит

підвищена слинотеча та блювання

агресія та нервове збудження

конвульсії

косоокість

параліч

Симптоми сказу

Симптоми сказу у людини

Початкові симптоми сказу виражені у підвищеній температурі та болю, а також відчутті поколювання або печіння в місці укусу. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально.

Однак залежно від форми захворювання розрізняють активний та паралітичний сказ.

Для людей з активним сказом характерні гіперактивність, страх води і навіть протягів чи свіжого повітря. Смерть настає за кілька днів у результаті зупинки роботи серця чи дихання.

Паралітична форма сказу триває довше за попередню з більш легким перебігом. М’язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу чи подряпини. Повільно розвивається кома, і настає смерть.

Все, що потрібно знати про сказ

Що робити, якщо вас вкусила хвора тварина

Насамперед потрібно звернутися до лікаря. Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, відразу ретельно промийте рану не менше 15 хвилин мильною водою, миючими засобами, дезінфекторами для обробки ран або іншими засобами з вмістом 70% спирту або розчином йоду 5%. Вони зможуть нейтралізувати вірус.

Після цього обов’язково зверніться за медичною допомогою.

Лікування сказу відбувається шляхом госпіталізації та введення антирабічної вакцини. Вона запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків.

Важлива інформація

Профілактика сказу

регулярно вакцинуйте свійських тварин

уникайте контактів з потенційно небезпечними тваринами

не торкайтеся до диких чи бездомних тварин

дотримуйтесь правил утримання тварин

Розвитку сказу можна повністю уникнути, якщо дотримуватись цих рекомендацій, а у разі укусу миттєво звертатися за професійною допомогою.

Профілактика сказу

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