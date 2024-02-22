На Киевщине зарегистрировано бешенство: что известно на данный момент

Важно предпринять экстренные меры, чтобы предотвратить возможную эпидемию

В Белоцерковском районе Киевской области был выявлен случай заболевания домашнего пса опасным вирусным заболеванием — бешенством. Чтобы не допустить распространения болезни в населенных пунктах громады организуют бесплатную вакцинацию собак и кошек.

Хозяев домашних животных просят ответственно подойти к данной информации и обязательно привести своих питомцев на вакцинацию. Подробнее о сложившейся ситуации рассказали на официальной странице Таращенковского горсовета в Фейбук.

Так, в городе Тараща на Киевщине был официально подтвержден случай заболевания домашней собаки бешенством. В связи с этим на территории города будет проводиться бесплатная вакцинация собак и кошек в четверг, 22 февраля по следующим адресам:

О дате вакцинации животных в других районах города и в селах громады проинформируют дополнительно по ссылке.

Кроме этого, сделать прививку от бешенства домашнему животному можно в помещении Таращанской государственной ветеринарной больнице по ул. Владимира Великого, 55/79. Учреждение работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Бешенство обнаружили в городе Тараща на Киевщине

Стоит отметить, что бешенство — это вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы. Оно очень опасно и передается от больного животного к человеку. После появления симптомов заболевание практически всегда приводит к смерти.

Причины заражения бешенством

Животное может заразиться вирусом где угодно после контакта с ним. Для людей основным источником заражения являются дикие и домашние животные. Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного животного через:

укус

царапину и микроповреждение кожи

попадание слюны зараженного животного на слизистые оболочки

Чаще всего бешенство людям передают кошки и собаки среди домашних животных и лисы и волки в дикой природе.

Симптомы бешенства у животного:

слабый аппетит

повышенное слюнотечение и рвота

агрессия и нервное возбуждение

конвульсии

косоглазие

паралич

Симптомы бешенства

Симптомы бешенства у человека

Первоначальные симптомы бешенства выражены в повышенной температуре и боли, а также ощущении покалывания или жжения в месте укуса. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально.

Однако в зависимости от формы заболевания различают активное и паралитическое бешенство.

Для людей с активным бешенством характерны гиперактивность, страх воды и даже сквозняков или свежего воздуха. Смерть наступает через несколько дней в результате остановки работы сердца или дыхания.

Паралитическая форма бешенства длится дольше предыдущей с более легким течением. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома, и наступает смерть.

Все, что нужно знать о бешенстве

Что делать, если вас укусило больное животное

В первую очередь нужно обратиться к врачу. Если в этот момент вы не можете этого сделать, сразу тщательно промойте рану не менее 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфекторами для обработки ран или другими средствами с содержанием спирта 70% или раствором йода 5%. Они смогут нейтрализовать вирус.

После этого обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Лечение бешенства происходит путем госпитализации и введения антирабической вакцины. Она предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев.

Важная информация

Профилактика бешенства

регулярно вакцинируйте домашних животных

избегайте контактов с потенциально опасными животными

не прикасайтесь к диким или бездомным животным

соблюдайте правила содержания животных

Развития бешенства можно полностью избежать, если соблюдать эти рекомендации, а в случае укуса мгновенно обращаться за профессиональной помощью.

Профилактика бешенства

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