У Києві приспустили головний прапор країни: названо причину

Розмір полотнища прапора складає 16 на 24 метри

У п’ятницю, 23 лютого, головний прапор України в Києві було вирішено приспустити. Це пов’язано з несприятливими погодними умовами, які швидко насуваються на столицю.

Це рішення було продиктовано турботою про збереження полотна. Кадри приспущеного прапора опублікували у столичних Телеграм-каналах.

Так, за прогнозами синоптиків до кінця доби 23 лютого і вдень 24 лютого в Києві очікується шквальний вітер, пориви якого місцями досягатимуть швидкості 15-20 метрів за секунду.

Саме через несприятливі погодні умови було вирішено приспустити головний прапор України. Полотнище знову повернуть на колишню висоту, як тільки погода стабілізується.

Варто зазначити, що у Києві у зв’язку із сильними поривами вітру, які очікуються в столиці найближчої доби, навіть було оголошено 1 рівень небезпеки — жовтий.

Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366.

Нагадаємо, що головний державний прапор України встановлено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" у Києві.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні: її висота сягає практично 90 метрів, а вага становить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, що головний корпус Музею війни у Києві знову відкритий для відвідувачів. Тут діє кілька оригінальних виставкових проектів, навіть не дивлячись на те, що постійну експозицію в музеї закрито, а основну частину експонатів колекції було евакуйовано.