"Виключно воєнний злочин Росії": у Зеленського прокоментували падіння авіалайнера у Казахстані

Російська протиповітряна оборона вкотре збила іноземний цивільний пасажирський літак, загинуло багато людей

Падіння пасажирського літака Embraer 190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який 25 грудня летів рейсом з Баку до Грозного – це трагедія. Причина трагедії – російська війна проти України, тобто це черговий воєнний злочин російського режиму.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що катастрофу слід вважати виключно воєнним злочином Росії.

"Перше – це, безумовно, трагедія. Друге – це, безумовно, трагедія, викликана російською державою, яка є неконтрольованою. І, безумовно, третє – це є російським воєнним злочином проти гуманітарного права, проти цивільного населення", – зазначив він.

На його думку, тут немає про що ще говорити. Російська протиповітряна оборона вкотре збила іноземний цивільний пасажирський літак, загинуло багато людей.

"Це треба інтерпретувати як неспроможність російської держави контролювати процеси на своїй території. Це можна інтерпретувати як виключно воєнний злочин – безумовно, Російської Федерації", – резюмував він.

Як відомо, 25 грудня у казахстанському місті Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines. Зазначалося, що спочатку він прямував з Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 39 осіб з 69, які перебували на борту. В перші години після аварії повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Проте пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Окрім того, на корпусі літака знайшли сліди, які можна ідентифікувати, як осколкове ураження. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а замість цього чомусь відправили його в Актау на іншому березі Каспійського моря – скоріше за все, розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб'ється.