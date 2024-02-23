В Киеве приспустили главный флаг страны: названа причина

Размер полотнища флага составляет 16 на 24 метра

В пятницу, 23 февраля, главный флаг Украины в Киеве было решено приспустить. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые стремительно надвигаются на столицу.

Данное решение было продиктовано заботой о сохранности полотна. Кадры приспущенного флага опубликовали в столичных Телеграм-каналах.

Так, по прогнозам синоптиков до конца суток 23 февраля и днем 24 февраля в Киеве ожидается шквальный ветер порывы которого местами будут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

Именно из-за неблагоприятных погодных условий было решено приспустить главный флаг Украины. Полотнище вновь вернут на прежнюю высоту, как только погода стабилизируется.

Стоит отметить, что в Киеве в связи с сильными порывами ветра, которые ожидаются в столице в ближайшие сутки, даже был объявлен 1 уровень опасности — желтый.

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если упало дерево или сломались ветви — звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам: 0442783540 или 0504398366.

Напомним, что главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве.

Сооружение флагштока является самым большим в Украине: его высота достигает практически 90 метров, а вес составляет 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Ранее "Телеграф" сообщал о том, что главный корпус Музея войны в Киеве снова открыт для посетителей. Здесь действует несколько оригинальных выставочных проектов, даже не смотря на то, что постоянная экспозиция в музее закрыта, а основная часть экспонатов коллекции была эвакуирована.