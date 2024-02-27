У Києві інспектори з паркування вийшли на рейди: за що евакуюватимуть авто

Автовласникам слід уважно поставитися до цієї інформації

У Києві співробітники інспекції з паркування почали проводити регулярні рейди вулицями міста. Під час перевірок припарковані не за правилами автомобілі евакуюватимуть.

Особливу увагу інспектори обіцяють приділяти тим машинам, які стоять на велодоріжках або крайніх правих смугах руху. Про це повідомили на офіційному сайті КМДА.

Так, київська інспекція з паркування почала активно перевіряти вулиці столиці щодо неправильно припаркованих автомобілів. Особливу увагу звертають на локації з велодоріжками та велосипедними смугами. Таким чином, за інформацією прес-служби КМДА, міська влада дбає про безпеку дорожнього руху велосипедистів.

Нагадаємо, що на даний момент порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень). Окрім цього транспортний засіб тимчасово затримується та евакуюється на штрафмайданчик.

Вулиці Києва активно розчищають від порушників правил паркування

Столична влада вкотре закликала водіїв неухильно виконувати вимоги законодавства та дотримуватись правил дорожнього руху. В іншому ж випадку, припарковані на велосипедних смугах або велодоріжках автомобілі будуть евакуювати.

Нагадаємо, що велосипедні смуги в столиці розташовуються на наступних локаціях:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві тимчасово не стягуватимуть плату за паркування. За рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, ціна за паркування у столиці була визнана завищеною та необґрунтованою. Завдяки цьому плату за паркування з автовласників тимчасово не стягуватимуть.

Більше про те, що відбувається з паркуванням, як вирішується проблема з евакуацією автомобілів порушників та чи законно водіїв тимчасово позбавляють засобів пересування ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою " Операція "Евакуація". Хто в Києві забирає авто на штрафмайданчики і чи законно це ".