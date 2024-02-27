В Киеве инспекторы по парковке вышли на рейды: за что будут эвакуировать авто

Автовладельцам следует внимательно отнестись к данной информации

В Киеве сотрудники инспекции по парковке начали проводить регулярные рейды по улицам города. Во время проверок припаркованные не по правилам автомобили будут эвакуировать.

Особое внимание инспекторы обещают уделять тем машинам, которые стоят на велодорожках или в крайней правой полосе движения. Об этом сообщили на официальном сайте КГГА.

Так, киевская инспекция по парковке начала активно проверять улицы столицы на предмет неправильно припаркованных автомобилей. Особое внимание обращают на локации с велодорожками и велосипедными полосами. Таким образом, по информации пресс-службы КГГА, городские власти заботятся о безопасности дорожного движения велосипедистов.

Напомним, что в настоящий момент нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств влекут наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 гривен). Кроме этого транспортное средство временно задерживается и эвакуируется на штрафплощадку.

Улицы Киева активно расчищают от нарушителей правил парковки

Столичные власти в очередной раз призвали водителей неукоснительно выполнять требования законодательства и соблюдать правила дорожного движения. В противном же случае, припаркованные на велосипедных полосах/велодорожках автомобили будут эвакуировать.

Напомним, что велосипедные полосы в Киеве располагаются на следующих локациях:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве временно не будут взимать плату за парковку. По решению Шестого апелляционного административного суда Киева, цена за парковку в столице была признана завышенной и необоснованной. Благодаря этому, плату за парковку с автовладельцев временно взимать не будут.

Больше о том, что происходит с парковкой, как решается проблема с эвакуацией автомобилей нарушителей и законно ли водителей временно лишают средств передвижения вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Операция "Эвакуация". Кто в Киеве забирает авто на штрафплощадки и законно ли это".