Организатор вечеринки под Киевом, где стреляли и кричали "Ахмат-сила", задержан: он уже извинился (видео)

Парень признался, что компания праздновала его 18-летие

Сотрудники СБУ установили личности всех участников скандальной вечеринки, которые во время комендантского часа кричали "Ахмат-сила" и стреляли в воздух. Как оказалось, таким странным образом молодые люди отмечали день рождения своего друга.

Именинник, в честь которого звучали выстрелы и провакативные лозунги, извинился на камеру и попросил прощения за свой поступок. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, на видео запечатлен молодой парень, который сознается в том, что именно он с друзьями устроил в коттеджном городке под Киевом вечеринку со стрельбой и выкриками "Ахмат-сила". Парень извиняется в тот момент, когда рядом с ним стоит сотрудник СБУ.

"Я праздновал свой день рождения с 24 на 25 февраля и позволил себе выкрикивать терроритический лозунг "Ахмат-сила"…. "Ахмат" — это террористы", — заявляет парень на видео.

По предварительным данным, 18-летний организатор вечеринки был задержан. Также установлены личности всех гостей, которые присутствовали на дне рождения фигуранта — им оказалось от 16 до 21 года.

Фигуранту планируют сообщить о подозрении в совершении хулиганства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы

Напомним, ранее в столичных Телеграм-каналах появилась информация о том, что в ночь на воскресенье, 25 февраля, в одном из коттеджных городков под Киевом молодежь бурно отмечала день рождения. Парни, во время комендантского часа, кричали "Ахмат-сила" и стреляли в воздух.

В соцсетях также отмечали, что именинником якобы оказался Герман Давид Борисович — сын бизнесмена Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.

Для справки: "Ахмат — сила!" — это религиозно-политический лозунг в честь покойного президента Чечни Ахмата Кадырова, официальный боевой клич пророссийских властей Чеченской республики. С 2017 года распространяется главой Чечни Рамзаном Кадыровым и его окружением.

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