У Києві пожежа: горить велика кіностудія

Інформації про постраждалих поки що немає

У неділю, 3 березня, у Києві сталася пожежа. Зайнялася велика кіностудія на "Шулявці".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зазначається, що загоряння масштабне.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що з боку кіностудії виходить величезний стовп чорного диму.

Подробиць про займання поки що немає — невідомо, що саме спричинило пожежу.

Офіційної інформації про пожежу, і чи є на місці рятувальники, також на момент написання статті, немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в квартирі пролунав вибух і почалася сильна пожежа: вогонь охопив кілька поверхів. Масштабна пожежа виникла у багатоповерховому будинку, розташованому на вулиці Підгірній неподалік станції метро "Лук’янівська".