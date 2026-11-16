Понад третина банків залежить від грошей НБУ: хто отримує найбільше відсотків

Як змінюється залежність фінустанов від виплат регулятора після врахування витрат

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Щонайменше третина українських банків значною мірою залежить від відсотків, які виплачує Національний банк за депозитними сертифікатами. Деякі фінустанови отримують таким способом більшу частину своїх процентних доходів, тоді як кредитування бізнесу та населення залишається на другому плані.

"Телеграф" проаналізував, які банки найбільше заробляють на коштах НБУ. Більше читайте у матеріалі: Гроші є, але кредитів не дають: як банки підсіли на мільярдні відсотки від НБУ.

Які банки найбільше залежать від відсотків НБУ

Найвищу залежність мають СЕБ Банк Корпоративний і Сітібанк. Відсотки за депозитними сертифікатами Нацбанку забезпечують їм відповідно 87% та 73,2% усіх валових процентних доходів. Ідеться про частку в загальній сумі зароблених відсотків до віднімання процентних витрат.

Загалом до найбільш залежної групи потрапили вісім банків: вони отримують від НБУ від 50% до 87% усіх процентних заробітків. Тобто щонайменше кожна друга гривня таких доходів надходить від регулятора.

Ще у 18 банків частка нацбанківських виплат становить від 20% до 45,7%. Найвищі показники в цій групі мають Креді Агріколь Банк – 45,7% і Нексент Банк – 44,5%.

У наступній групі – 13 банків, які отримують за сертифікатами від 3,6% до 19,2% валових процентних доходів. Й тільки останній варіант з 13 банками можна вважати більш-менш прийнятним і порівнянним із довоєнною практикою.

Залежність банків від доходів за депозитними сертифікатами НБУ. Інфографіка "Телеграфу"

Що показує порівняння з чистим процентним доходом

Деякі банкіри наполягають на іншій методиці: порівнювати виплати НБУ з чистим процентним доходом. Його визначають, віднімаючи від отриманих процентних доходів процентні витрати, зокрема відсотки, які банк платить вкладникам за депозитами.

Проте за такого розрахунку показники залежності стають ще вищими. У СЕБ Банк Корпоративний співвідношення відсотків за депозитними сертифікатами до чистого процентного доходу становить 207,7%, у Радабанку й Акордбанку – по 194,7%.

Ці значення перевищують 100%, оскільки виплати Нацбанку порівнюють із доходом, уже зменшеним на процентні витрати. У першому випадку надходження за сертифікатами більш ніж удвічі перевищують цей залишок, у двох інших – майже вдвічі.

Як зросли вкладення банків у сертифікати Нацбанку

У січні–лютому 2022 року добові вкладення банків у депозитні сертифікати НБУ становили від 20 млн грн до 70 млн грн. Восени 2026-го вони сягали 601,7 млн грн. Порівняно з нижньою межею довоєнного діапазону це приблизно 30-разове зростання.

Депозитні сертифікати дають фінустановам змогу отримувати відсотки за кошти, розміщені в Нацбанку. У значної кількості банків саме ці виплати стали найбільшим джерелом процентних доходів, випередивши кредитування бізнесу й населення та вкладення в державні облігації.

Водночас майже половину кредитного фінансування економіки забезпечують лише п’ять державних банків. За даними НБУ, станом на 1 вересня 2026 року на них припадало 614,3 млрд грн, або 46,8% усього кредитування. Решта 54 фінустанови забезпечували 698,1 млрд грн – 53,2%.

Як повідомляв "Телеграф", вкладник у "Ощадбанку" після року зберігання 100 тисяч гривень під 11,5% річних отримує близько 108,9 тисяч гривень після сплати податків.