Чому прокинувся "Мексиканець": експерт про інформаційну операцію ФСБ

Єгор Буркін оприлюднив аудіозвернення після інтерв’ю українському блогеру Василю Тимошенку

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Кандидат політичних наук Олексій Буряченко вважає, що за публічною активністю Єгора Буркіна на прізвисько "Мексиканець" може стояти інформаційна операція російських спецслужб проти України. Таку версію він пов’язує з часом появи заяв і їхнім змістом.

Цією оцінкою експерт поділився у Facebook. За словами Буряченка, у новому зверненні Буркін погрожує журналістам, зневажливо відгукується про антикорупційних активістів і критикує.

"Складається враження, що хтось дуже вчасно вирішив активувати свого "сплячого агента", який намагається впливати на український інформаційний простір під гаслами боротьби з корупцією та гучними викриттями", – написав Буряченко.

Буряченко також припустив, що Буркін міг бути джерелом записів у справі "Карфаген", які отримало НАБУ. За словами експерта, Буркін публічно підтримує НАБУ і САП та заявляє про готовність передавати їм інформацію. Така взаємодія могла початися за кілька місяців до нинішнього резонансу.

На думку Буряченка, слід з’ясувати, звідки взялися матеріали, за яких обставин їх передали правоохоронцям і які мотиви могло мати джерело інформації.

"Раптова активність "Мексиканця", обраний момент і спроби впливати на протистояння українських правоохоронних органів викликають дедалі більше запитань. Чи не виявиться зрештою, що під виглядом боротьби з корупцією ФСБ розігрує чергову комбінацію, а українська антикорупційна система навіть не помічає, що її використовують "в темну"? - ставить питання експерт.

Як повідомляв "Телеграф", Єгор Буркін в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку стверджував про виведення близько 42 млн доларів через різні криптовалютні адреси.