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Тепла підлога є, а ноги мерзнуть: покриття, яке краде тепло у вашої оселі

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Дерев’яні покриття різної товщини та щільності по-різному пропускають тепло
Дерев’яні покриття різної товщини та щільності по-різному пропускають тепло. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Підкладка й спосіб укладання теж впливають на віддачу тепла

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Для водяної теплої підлоги важливо правильно налаштувати опалення й обрати покриття, яке добре пропускає тепло. Від цього залежить, наскільки ефективно прогріється кімната і скільки енергії знадобиться на обігрів.

За даними Uponor, найкраще тепло від водяної теплої підлоги передає керамічна плитка. Інші матеріали можуть помітно знизити ефективність системи. Особливо це стосується товстих килимів із підкладкою: вони створюють додатковий опір теплу.

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Більшість ламінатів сумісні з підігрівом, якщо це дозволяє виробник. Для своїх покриттів великий бельгійський виробник будівельних матеріалів та підлогових покриттів Unilin встановлює максимальну температуру поверхні 27 °C і рекомендує, щоб сумарний опір усіх шарів над системою не перевищував 0,15 м²·К/Вт. Підкладку слід обирати з низьким тепловим опором.

Розріз водяної теплої підлоги зі стрілками проходження тепла крізь стяжку, підкладку й ламінат
У сумарному тепловому опорі враховують усі шари над системою опалення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для дерев’яної підлоги Uponor радить обирати щільніші й тонші покриття: вони менше стримують тепло. За інструкцією Unilin, приклеєна дерев’яна підлога передає тепло краще, ніж плаваюча. Температуру потрібно змінювати поступово, а в опалювальний сезон між елементами можуть з’являтися щілини.

Uponor допускає килими, якщо сумарний опір покриття й підкладки не перевищує 2,5 tog. Водночас Unilin застерігає, що під килимами, покладеними поверх її покриттів, може накопичуватися тепло. Це окремий ризик локального перегрівання.

Як повідомляв "Телеграф", металізована поверхня алюмінізованої підкладки допомагає скоротити тепловтрати та витрати на опалення.

Теги:
#Тепло #Опалення #Підлога