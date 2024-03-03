В Киеве пожар: горит крупная киностудия

Информации о пострадавших пока нет

В воскресенье, 3 марта, в Киеве произошел пожар. Загорелась крупная киностудия на "Шулявке".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что возгорание масштабное.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что со стороны киностудии исходит огромный столб черного дыма.

Подробностей о возгорании пока нет — неизвестно, что именно стало причиной пожара.

Официальной информации о пожаре, и есть ли на месте спасатели, также на момент написания статьи, нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в квартире прогремел взрыв и начался сильный пожар: огонь охватил несколько этажей. Масштабный пожар возник в многоэтажном доме, расположенном на улице Подгорной неподалеку от станции метро "Лукьяновская".