Легендарный киевский автобус-кофейня LennyBus открывается на новой локации: что известно

Культовая кофейня возвращается с обновленным меню и интересными ивентами

В Подольском районе Киева снова открывает свои двери для посетителей известный красный лондонский автобус-кофейня Lenny Bus, который последние 25 лет простоял на улице Городецкого, но был вынужден прекратить свою работу. Атмосферное заведение готово порадовать гостей обновленным меню и интересными мероприятиями.

Lenny Bus припаркуется на новой локации — он будет работать возле Житнего рынка. Подробнее о триумфальном возвращении автобуса-кофейни рассказали владельцы заведения в соцсетях.

Так, лондонский автобус-кофейня LennyBus начнет работать в понедельник, 11 марта в тестовом режиме. По предварительной информации, заведение откроется возле Житнего рынка, который является одной из визитных карточек Киева, однако постепенно приходит в упадок.

Владельцы LennyBus хотят привлечь внимание широкой общественности к проблеме возможного закрытия Житнего рынка. Они призывают всех жителей и гостей столицы хотя бы раз в неделю посещать рынок и таким образом не дать символам столицы полностью исчезнуть.

LennyBus будет стоять возле Житнего рынка

"Каждый раз выбирая пойти в супермаркет за продуктами — мы убиваем рынок, потому что он не может жить без покупателей, а лишь за счет дотаций из бюджета города. Я ( LennyBus-прим.ред) решил приехать и привлечь внимание людей, чтобы хотя бы частично заманить их на Житний снова!

Не ходи в супермаркет — ходи к бабушке на Житний! Если каждый из вас хотя бы один раз в неделю приезжал ко мне на кофе на Городецкого, то может у меня были бы те деньги заплатить городу и я никуда бы не поехал. Не дайте Житнем повторить мою судьбу, спасать его можно не только петициями против закрытия", — призывают владельцы кофейни.

LennyBus будет стоять возле Житнего рынка

На данный момент известно, что LennyBus будет работать на новой локации возле Житнего рынка с 11 марта до 11 июня включительно. Предварительный график работы кофейни — с 9:00 до 21:00.

Здесь готовы порадовать посетителей обновленным меню в котором появилось крафтовое британское и украинское пиво, крафтовый сидр и "киевский хот-дог" с корейской морковью, капустой и молочной сосиской в разрезной булке — такой, какой можно было попробовать в Киеве в начале нулевых.

Кроме этого в кофейне планируется проводить различные интересные мероприятия: выставки, барахолки и презентации.

Житний рынок располагается на Подоле

Напомним, что красный двухэтажный автобус из Лондона практически 25 лет простоял на улице архитектора Городецкого, 8.

С 2018 года здесь начала работать кофейня LennyBus, которую посещали Владимир Зеленский и Борис Джонсон, а также украинские звезды шоу-бизнеса. Здесь проводили яркие фотосессии и многие специально приезжали в столицу, чтобы сделать необычные фото на фоне настоящего даблдекера.

Зеленский и Джонсон заходили на кофе в LennyBus

По словам владельцев заведения, столичные власти не продлили с ними договор аренды земли и они были вынуждены закрыться. LennyBus закрылся 15 января, а уже 11 февраля автобус-кофейня совершил свою прощальную поездку по центру столицы и покинул улицу Городецкого.

LennyBus покинул улицу Городецкого после 25 лет "сотрудничества"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева кафе перекрыло террасой тротуар. Так, неподалеку от Крещатика одно из местных заведений начало устанавливать террасу на тротуаре, оставив пешеходам совсем немного места.