Паркування без проблем: "Київ Цифровий" запускає інноваційний сервіс

Поки що функціонал працює в тестовому режимі

Вже сьогодні кияни можуть забути про виснажливі пошуки вільного місця для паркування. "Київ Цифровий" запустив сервіс, що дозволяє в реальному часі знаходити вільні місця на муніципальних паркінгах.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

Як скористуватися послугою

У меню додатка знайдіть розділ "Паркування" та оберіть "Карта паркінгів".

Потім на карті знайдіть потрібне місце для паркування. Можна шукати за адресою, назвою або просто переглядати доступні варіанти.

Натисніть на іконку паркінгу, щоб отримати детальну інформацію:

Наявність вільних місць

Адреса

Час роботи

Вартість паркування

Інші дані

Карта паркінгів

Наразі сервіс працює в тестовому режимі та охоплює 54 паркінги в першій зоні міста. Ці паркінги обладнані камерами, які фіксують заповненість і передають інформацію.

"Київ став першим містом в Україні й одним з небагатьох у світі з подібним сервісом на муніципальних паркінгах. Оновлюйтесь, користуйтесь та залишайте фідбек", – зазначив Оленич.

Раніше "Телеграф" писав, як автовласники можуть швидко та зручно заплатити за паркінг у столиці за допомогою програми "Київ цифровий". Для цього необхідно виконати п’ять простих пунктів.