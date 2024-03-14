У додатку "Київ цифровий" з’явилися корисні доповнення: що варто знати

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З сьогоднішнього дня активні користувачі застосунку "Київ цифровий" бачитимуть станції фунікулера, зможуть дізнаватися про розклад його роботи та вартість проїзду.

Окрім цього у додатку з’явилася ще одна дуже зручна опція – пасажири зможуть побачити в режимі онлайн відкриті та закриті входи до станцій метро.

Завдяки цьому користувачі "цифрового" зможуть заздалегідь планувати свій маршрут і добиратися до зазначенного місця комфортніше. Більше про масштабне оновлення програми розповіли на сторінці "Київ цифровий" у соцмережах.

Так, у додаток "Київ цифровий" після оновлення було додано столичний фунікулер (розділ — "Рух транспорту"). Тепер користувачі бачитимуть на карті станції фунікулера, зможуть дізнаватися про розклад його роботи та вартість проїзду.

Крім цього, у додатку можна тепер без проблем знаходити на карті відкриті та закриті входи та виходи для всіх станцій метро. Цікаво, що відкриті станції відмічені номерами, а закриті сірими знаками.

Також наголошується, що у "Києві цифровому" можна з легкістю дізнатися про те, де в метро розміщено ліфти для маломобільних груп населення.

На даний момент спеціальні ліфти є на наступних станціях київського метрополітену:

Голосіївська

Васильківська

Виставковий центр

Іподром

Теремки

Червоний хутір

Святошин.

Цікаво, що за три роки існування застосунку 160 тисяч користувачів зверталися з пропозиціями поліпшень і нововведень до служби підтримки міста.

Завдяки цим зверненням фахівці застосунку впровадили можливість переглядати маршрут і графік транспорту онлайн, безконтактно оплачувати проїзд у всіх видах муніципального транспорту.

Крім того, замінили паперові квитки на електронні та запустили англомовну версію застосунку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві відновлять роботу другого виходу зі станції "Хрещатик". Однак один із виходів зі станції все ж таки поки залишиться закритим для пасажирів. Йдеться про вихід на вулицю Архітектора Городецького.