В приложении "Киев цифровой" появились полезные дополнения: что стоит знать
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Актуальная информация для жителей и гостей столицы
С сегодняшнего дня активные пользователи приложения "Киев цифровой" будут видеть станции фуникулера, смогут узнавать расписание его работы и стоимость проезда.
Кроме этого в приложении появилась еще одна очень удобная опция — пассажиры смогут увидеть в режиме онлайн открытые и закрытые входы на станции метро.
Теперь пользователи смогут заранее планировать свой маршрут и добираться до места назначения комфортнее. Больше подробностей о масштабном обновлении приложения рассказали на странице "Киев цифровой" в соцсетях.
Так, в приложение "Киев цифровой" после обновления был добавлен столичный фуникулер в раздел "Движение транспорта". Теперь пользователи будут видеть на карте станции фуникулера, смогут узнавать расписание его работы и стоимость проезда.
Кроме этого, в приложении можно теперь без проблем находить на карте открытые и закрытые входы и выходы для всех станций метро. Интересно, что открытые станции отмечены номерами, а закрытые — серыми знаками.
Также отмечается, что в "Киеве цифровом" можно с легковтью узнать о том, где в метро размещены лифты для маломобильных групп населения.
На данный момент специальные лифты есть на следующих станциях киевского метрополитена:
- Голосеевская
- Васильковская
- Выставочный центр
- Ипподром
- Теремки
- Красный хутор
- Святошино.
Интересно, что за три года существования приложения 160 тысяч пользователей обращались с предложениями улучшений и нововведений в службу поддержки города.
Благодаря этим обращениям специалисты внедрили возможность просматривать маршрут и график транспорта онлайн, бесконтактно оплачивать проезд во всех видах муниципального транспорта, а также заменили бумажные билеты на электронные и запустили англоязычную версию приложения.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве возобновят работу второго выхода со станции "Крещатик". Однако один из выходов со станции все же пока останется закрытым для пассажиров. Речь идет о выходе на улицу Архитектора Городецкого.