У Києві відновлять роботу другого виходу з станції "Хрещатик": деталі, дата

Інший вестибюль залишиться зачиненим

Другий вихід зі станції метро "Хрещатик", який веде на вулицю Інститутську, був зачинений з 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте 13 березня вестибюль відновить роботу.

Працюватиме він з 05:37 до 22:33. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Один із виходів зі станції все ж поки залишиться зачиненим для пасажирів. Йдеться про вихід на вул. Архітектора Городецького.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", — додають у повідомленні.

Нагадуємо, 8 березня, наземна станція столичного метрополітену "Дніпро" відновила свою роботу у звичайному режимі. Графік руху, за попередніми даними, залишиться колишнім: з 05:41 до 22:36. Однак під час повітряної тривоги її буде закрито для перевезень з міркувань безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, коли планується відновити рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Роботи у перегінному тунелі йдуть за графіком та проводяться щодня.