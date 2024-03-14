Скандал у київському ліцеї: таргани на кухні та отрута поруч з їжею

Дуже велика вдача, що батьки своєчасно подали нам цю скаргу, Рубан

Кияни обурені жахливими санітарними умовами у Київському спортивному ліцеї на бульварі Вацлава Гавела, 46. У мережі з'явилося відео, де видно — навчальний заклад кишить тарганами.

Держпродспоживслужба підтвердила факт виявлення комах. Інспектори, які приїхали з перевіркою, знайшли тарганів у зоні приготування їжі, а також отруєне зерно від гризунів, що зберігалося поруч з сипучими харчовими продуктами. Передає сайт ТСН.ua.

На скарги батьків відреагували інспектори, які здійснили візит до ліцею з метою перевірки. Перебіг подій вони документували за допомогою нагрудних відео-реєстраторів.

З огляду на те, що в ліцеї організовано харчування для дітей, він розглядається як оператор ринку продуктів харчування. Відповідно, до нього застосовуються всі законні норми та правила, що стосуються безпечності та якості харчових продуктів.

"У закладі має бути розроблена чітка система відповідних процедур для діяльності. Тож наші фахівці перевіряли, як тут налагоджене управління відходами, бо саме вони є джерелом можливого розмноження тарганів. З’ясовували, як здійснюється контроль за шкідниками та їх знищенням. Також звернули увагу на управління токсичними речовинами, а саме на засоби, які впливають на таргана чи гризуна. На жаль, системний підхід у ліцеї, м’яко кажучи, відсутній", — зазначає начальник ГУ Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Комахи

З'ясувалося, що питання утилізації відходів у ліцеї організовано вкрай недбало. Єдиним місцем для збору сміття слугує звичайне відро, розташоване біля виходу з кухні. Про подальшу долю відходів, а також про те, чи має це відро кришку, нічого не відомо.

Представники ліцею стверджують, що для боротьби з тарганами вони залучили підрядну організацію, яка проводить дератизацію та дезінсекцію. Втім, у Держпродспоживслужбі підкреслюють, що подібних заходів недостатньо. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за недопущення комах до приміщення та постійний контроль за їх появою лежить на власнику закладу.

"Моніторинг у закладі відсутній. На кухні, де дітям готують їжу, були виявлені клеєві пастки для тарганів. У деяких пастках були мертві таргани, а працівники кухні кажуть, що комахи в них сидять давно. Пастки розміщені на кухні без ідентифікації та дати встановлення. Ніхто з працівників не знає наскільки безпечна ця пастка і чи можна її використовувати серед продуктів харчування", — розповідає Рубан.

Отрута поруч з продуктами

Під час перевірки було встановлено, що у зоні гарячого приготування їжі, окрім пасток для тарганів, використовувалися хімічні препарати у формі порошку.

"Тобто серед продуктів харчування оператор ринку допускає використання сипучих хімічних засобів, та ще й у зоні приготування гарячої їжі для дітей! Це просто шалена загроза перехресного забруднення та отруєння дітей. І мабуть, дуже велика вдача, що батьки своєчасно подали нам цю скаргу", — підкреслює начальник Держпродспоживслужби Києва.

Олег Рубан також висловив занепокоєння санітарним станом інших приміщень ліцею.

"У підвалі ліцею зберігаються сипучі продукти харчування, а біля них просто розсипане отруєне зерно від гризунів. Це ще одна загроза та факт, що зберігання продуктів харчування оператором ринку взагалі не контролюється. Отруєне зерно може стати причиною отруєння сипучих продуктів харчування та потрапити до зони приготування їжі, а це загрожує здоров’ю дітей", — каже він.

Держпродспоживслужба винесла ліцею припис з вимогою усунути всі виявлені порушення протягом тижня. Після цього буде проведена повторна перевірка.

Що розказують у ліцеї

Представники ліцею стверджують, що відео з тарганами, яке поширюється в соціальних мережах, не дає повної картини. За їхніми словами, в інтернет можна викласти будь-яку інформацію, незалежно від її достовірності. І запевняють, що дезінфекція приміщень проводиться регулярно, згідно з графіком.

Адміністрація ліцею запевняє, що буде детально вивчати склад хімічних засобів, які використовуються для боротьби з тарганами. "А саме, який з них можна використовувати, а який – ні", та перевіряти їх сертифікати.

"Ми не зацікавлені у тому, щоб у нас тут виникали якісь неприємності. Будемо робити все для того, щоб виправляти ситуацію", — запевняє заступниця директора.

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