Апокаліпсис сьогодні: у Києві третій день водою заливає вулицю (відео)

Водіям та пасажирам — приготуватися

У четвер, 14 березня, стало відомо про те, що один із районів Києва продовжує активно заливати гарячою водою. Як виявилось, на вулиці Гната Хоткевича стався масштабний порив труби, який не можуть ліквідувати протягом кількох діб.

Внаслідок аварії вода залила одразу кілька вулиць та рух транспорту був ускладнений одразу на кількох ділянках. Про це повідомляють у столичних Телеграм-каналах.

На даний момент рух транспорту утруднений вулицею Гната Хоткевича, яка пролягає через Дніпровський та Деснянський райони Києва одночасно.

Варто зазначити, що порив труби стався тут у вівторок увечері, 12 березня. На місце нібито виїхала ремонтна бригада.

Наступного дня вулицю Хоткевича продовжила заливати вода. Патрульні попередили про те, що рух транспорту буде утруднений вулицею Гната Хоткевича, яка пролягає через Дніпровський та Деснянський райони Києва одночасно.

Вулицю Хоткевича заливає вже кілька днів поспіль

Вже в четвер, 14 березня, люди почали повідомляти у соцмережах про те, що на вулиці Хоткевича почався справжній апокаліпсис — вода заливає проїжджу частину та тротуари, а ремонтна бригада вже кілька днів безуспішно намагається ліквідувати порив труби.

На місці події працюють професіонали, котрі безуспішно займаються ліквідацією комунальної аварії.

Велике скупчення води спостерігається відразу на кількох ділянках. У зв’язку з цим можливе ускладнення руху вулицею Гната Хоткевича, яка пролягає від площі Чернігівської до вулиці Азербайджанської.

Усіх учасників дорожнього руху просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

За попередньою інформацією, зараз витік на водопроводі локалізовано. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Варто звернути увагу на те, що ця аварійна ситуація не впливає на забезпечення теплом та гарячою водою споживачів.

Рух на Гната Хоткевича утруднено вже кілька днів

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у додатку "Київ цифровий" з’явилися корисні доповнення, про які слід знати всім мешканцям та гостям столиці. З цього моменту користувачі зможуть заздалегідь планувати свій маршрут і добиратися до місця комфортніше.