Скандал в киевском лицее: тараканы на кухне и яд рядом с едой

Очень повезло, что родители вовремя подали нам эту жалобу, Рубан

Киевляне возмущены ужасающими санитарными условиями в Киевском спортивном лицее на бульваре Вацлава Гавела, 46. В сети появилось видео, где видно — учебное заведение кишит тараканами.

Госпродслужба подтвердила факт обнаружения насекомых. Приехавшие с проверкой инспекторы нашли тараканов в зоне приготовления пищи, а также отравленное зерно от грызунов, хранившееся рядом с сыпучими пищевыми продуктами. Передает ТСН.ua.

На жалобы родителей отреагировали инспекторы, совершившие визит в лицей с целью проверки. Происходящее они документировали с помощью нагрудных видеорегистраторов.

Учитывая, что в лицее организовано питание для детей, он рассматривается как оператор рынка продуктов питания. Соответственно к нему применяются все законные нормы и правила, касающиеся безопасности и качества пищевых продуктов.

"В заведении должна быть разработана четкая система соответствующих процедур для деятельности. Наши специалисты проверяли, как здесь налажено управление отходами, потому что именно они являются источником возможного размножения тараканов. Выясняли, как осуществляется контроль за вредителями и их уничтожением. Также обратили внимание на управления токсичными веществами, а именно на средства, которые влияют на таракана или грызуна. К сожалению, системный подход в лицее, мягко говоря, отсутствует", — отмечает начальник ГУ Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Насекомые

Выяснилось, что вопрос утилизации отходов в лицее организован крайне небрежно. Единственным местом для сбора мусора является обычное ведро, расположенное у выхода из кухни. О дальнейшей судьбе отходов, а также о том, имеет ли это ведро крышку, ничего не известно.

Представители лицея утверждают, что для борьбы с тараканами они привлекли подрядную организацию, которая проводит дератизацию и дезинсекцию. Впрочем, в Госпродпотребслужбе подчеркивают, что подобных мер недостаточно. Согласно действующему законодательству, ответственность за недопущение насекомых в помещение и постоянный контроль за их появлением лежит на владельце заведения.

"Мониторинг в заведении отсутствует. На кухне, где детям готовят еду, были обнаружены клеевые ловушки для тараканов. В некоторых ловушках были мертвые тараканы, а работники кухни говорят, что насекомые у них сидят давно. Ловушки размещены на кухне без идентификации и даты установки. Никто из работников не знает, насколько безопасна эта ловушка и можно ли ее использовать среди продуктов питания", — рассказывает Рубан.

Яд рядом с продуктами

В ходе проверки было установлено, что в зоне горячего приготовления пищи, кроме ловушек для тараканов, использовались химические препараты в форме порошка.

"То есть среди продуктов питания оператор рынка допускает использование сыпучих химических средств, да еще и в зоне приготовления горячей пищи для детей! Это просто безумная угроза перекрестного загрязнения и отравления детей. И, пожалуй, очень повезло, что родители вовремя подали нам эту жалобу", — подчеркивает начальник Госпродпотребслужбы Киева.

Олег Рубан также выразил обеспокоенность санитарным состоянием других помещений лицея.

"В подвале лицея хранятся сыпучие продукты питания, а возле них просто рассыпано отравленное зерно от грызунов. Это еще одна угроза и факт, что хранение продуктов питания оператором рынка вообще не контролируется. Отравленное зерно может стать причиной отравления сыпучих продуктов питания и попасть в зону приготовления пищи, а это угрожает здоровью детей", — говорит он.

Госпродслужба вынесла лицею предписание с требованием устранить все выявленные нарушения в течение недели. После этого будет произведена повторная проверка.

Что рассказывают в лицее

Представители лицея утверждают, что распространяемое в социальных сетях видео с тараканами не дает полной картины. По их словам, в интернете можно выложить любую информацию, независимо от ее достоверности. И уверяют, что дезинфекция помещений проводится регулярно согласно графику.

Администрация лицея уверяет, что будет подробно изучать состав химических средств, используемых для борьбы с тараканами. А именно, "какой из них можно использовать, а какой нет", и проверять их сертификаты.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы у нас здесь возникали какие-то неприятности. Будем делать все для того, чтобы исправлять ситуацию", — уверяет заместитель директора.

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