У Києві стався масштабний порив водопроводу: де ускладнено рух

Автовласників просять заздалегідь планувати свій маршрут

У середу, 13 березня, в одному із районів Києва стався порив труби. Внаслідок аварії вода залила вулицю Гната Хоткевича і рух транспорту виявився ускладненим відразу на кількох ділянках.

На місці події працює ремонтна бригада та ліквідацією комунальної аварії вже зайнялися фахівці. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

На даний момент рух транспорту ускладнений по вулиці Гната Хоткевича, яка пролягає через Дніпровський та Деснянський райони Києва одночасно.

Велике скупчення води спостерігається відразу на кількох ділянках.

У зв’язку з цим можливе ускладнення руху по вулиці Гната Хоткевича, яка пролягає від площі Чернігівської до вулиці Азербайджанської.

Рух на Гната Хоткевича ускладнений

Всих учасників дорожнього руху просять враховувати дану інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

За попередньою інформацією, зараз витік на водопроводі локалізовано. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Варто звернути увагу на те, що ця аварійна ситуація не впливає на забезпечення теплом та гарячою водою споживачів.

Місце аварії

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водій Toyota пішла за круасаном та заблокувала рух автобусів на Лук’янівці. В мережу потрапило відео з місця події.